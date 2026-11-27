Eine Radfahrerin ist am Donnerstagabend in Berlin-Westend bei einer Kollision mit einem Lastwagen tödlich verunglückt. Sie ist das 39. Verkehrsopfer in Berlin.

Am Donnerstagabend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf dem Messedamm im Berliner Bezirk Westend, bei dem eine Frau ihr Leben verlor. Die Berliner Polizei bestätigte den tödlichen Unfall durch eine Meldung in ihrem offiziellen WhatsApp-Kanal. Die Kollision zwischen einem Lastwagenfahrer und einer aus entgegengesetzter Richtung kommenden Radfahrerin geschah kurz vor 18 Uhr.

Schilderung des tödlichen Zusammenstoßes

Den bisherigen Ermittlungsergebnissen der Polizei zufolge wollte der Lkw-Fahrer das Fahrzeug gegen 17.50 Uhr vom Messedamm nach rechts auf die Avus lenken. Während dieser Fahrmanöver kam es zu einer frontalartigen Kollision mit der Radfahrerin. Die betroffene Frau erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen, die unverzüglich versorgt werden mussten. Sie wurde umgehend in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert, wo sie jedoch kurze Zeit später ihren Verletzungen erlag. Die genauen Umstände der Kollision und eventuelle technische Mängel an den Fahrzeugen werden aktuell noch rekonstruiert.

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Sperrung der Strecke und laufende Ermittlungen

Als direkte Folge des schweren Unfalls wurde der Verkehr auf dem Messedamm schnell ausfallsicher gemacht. Die Behörde sperrte die Fahrbahn am frühen Abend im Abschnitt zwischen der Halenseestraße und der Jafféstraße vollständig. Diese Maßnahme war notwendig, um die Spuren zu sichern und die Unfallstelle für die zuständigen Sachverständigen freizugeben. Die Spur des Lastwagens und die Lage des Fahrrads wurden dokumentiert, um den Hergang der Kollision eindeutig klären zu können. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern seitdem ununterbrochen an und sind noch nicht abgeschlossen.

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Zahlen und Statistiken der Berliner Verkehrssicherheit

Die verstorbene Frau trägt nun die traurige Nummer 39 im Verzeichnis der Verkehrstoten in Berlin im laufenden Jahr. Unter diesen Opfern befanden sich insgesamt fünf Personen, die ausschließlich mit dem Fahrrad unterwegs waren, als sie involviert waren. Die Statistik listet zudem elf Fußgänger, neun Personen im Pkw oder als Insassen, acht Motorrad- und Rollerfahrer sowie sechs Menschen auf, die in sonstigen Verkehrsmitteln ums Leben kamen. Diese spezifische Unterteilung zeigt die unterschiedlichen Verwundbarkeiten der einzelnen Verkehrsgruppen auf.

Vergleich mit historischen Daten der Stadt

Die aktuelle Bilanz der Verkehrstoten bewegt sich im Rahmen der historischen Entwicklung der letzten Dekade. In den vergangenen zehn Jahren schwankten die Zahlen der Verkehrstoten in Berlin zwischen einem Minimum von 33 und einem Maximum von 56 Fällen pro Jahr. Im direkten Vergleich dazu liegen die Werte in den deutschen Flächenländern, die für ihre vielen Landstraßen und generell höhere Autofahrtgeschwindigkeiten bekannt sind, deutlich über dem Berliner Durchschnitt. Diese statistische Einordnung hilft, das lokale Geschehen in einen größeren räumlichen Kontext einzuordnen.