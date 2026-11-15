Tödlicher Mercedes-Unfall in Baden-Baden: Drei Tote nach Brückeneinsturz

Schwerer Autounfall in Baden-Baden: Ein Mercedes stürzte von einer Brücke. Drei Personen starben, die Polizei ermittelt wegen Alkoholverdachts gegen die Fahrerin.

Ein tragischer Autounfall hat am frühen Sonntagmorgen die Stadt Baden-Baden erschüttert. Ein voll besetzter Mercedes mit insgesamt fünf Insassen stürzte auf der Leopoldstraße, auch bekannt als Landstraße 79a, von einer Brücke zehn Meter tiefer in eine Böschung. Bei dem schwersten Verkehrsunfall des frühen Sonntags verloren drei Menschen ihr Leben, während zwei weitere Insassen mit leichten Verletzungen aus dem Wrack gerettet wurden. Die Polizei bestätigt den schweren Hergang und leitet umfangreiche Ermittlungen ein, um die genauen Umstände des Unglücks aufzuklären.

Hergang des Absturzes auf der Brücke

Nach bisherigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft und der Polizeibehörde Baden-Baden fuhr die 43-jährige Fahrerin gegen 5.45 Uhr in Richtung Innenstadt. Der Wagen verließ ohne Beteiligung eines anderen Fahrzeugs die Fahrbahn. Das Fahrzeug überschlug sich oder kippte seitlich ab und stürzte durch die Luft in die Tiefe. Dort blieb der Mercedes schwer beschädigt in der Böschung liegen. Die Insassen saßen verteilt im Wagen, wobei drei Personen auf der Rückbank und zwei vorn saßen. Der Aufprall war so gewaltig, dass die beiden männlichen Insassen im Alter von 21 und 24 Jahren noch vor Ort verstarben. Eine weitere Person erlag später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

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Identität der Toten und Rettungskräfte

Die genaue Identität eines der verstorbenen Opfer ist noch nicht vollständig bekannt, da die Angehörigen zu diesem Zeitpunkt noch nicht erreicht werden konnten. Informationen deuten jedoch darauf hin, dass es sich bei dem dritten Todesopfer um eine Frau handelt. Die 26-jährige Beifahrerin sowie die 43-jährige Fahrerin überlebten den Absturz mit leichten Blessuren und wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der Polizeisprecher erklärte, dass noch ungeklärt ist, in welchem verwandtschaftlichen oder freundschaftlichen Verhältnis die Insassen zueinander standen. Eine große Zahl an Helfern, unter anderem Mitglieder der Bergwacht, war schnell am Einsatzort. Das schwer zugängliche Gelände erschwerte die Rettungs- und Bergungsarbeiten erheblich.

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Ermittlungen und Alkoholverdacht

Die Staatsanwaltschaft hat die Anordnung zur Hinzuziehung eines Sachverständigen getroffen, um technische Mängel oder andere Ursachen des Unfalls auszuschließen. Neben der technischen Analyse prüft der Verkehrsdienst Baden-Baden auch den Gesundheitszustand der Fahrerin. Ein entsprechender Anfangsverdacht besteht, dass die 43-jährige Frau zum Zeitpunkt der Tat unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizei ermittelt weiter zum genauen Hergang des Unglücks und sichert alle relevanten Beweise. Die Aufklärung bleibt der Hauptfokus der Behörde, um festzustellen, ob menschliches Versagen oder technische Defekte den tödlichen Unfall auf der Leopoldstraße verursacht haben.