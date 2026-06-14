Tödlicher Rope-Jumping-Unfall in Brasilien: 21-Jährige stürzt ungesichert von Brücke

Eine junge Frau stürzt bei einem verbotenen Rope-Jumping-Sprung in Brasilien in den Tod. Drei Männer hoben sie über die Brüstung, doch das Sicherungsseil war nicht befestigt. Die Polizei nahm mehrere Beschuldigte fest und klagte sie wegen Totschlags an. Die Brücke ist ein bekannter Hotspot für Abenteurer, obwohl die Aktivität illegal ist.

In Brasilien hat sich ein tragischer Unfall bei einer verbotenen Rope-Jumping -Aktivität ereignet. Eine 21-jährige Sportwissenschaftsstudentin namens Maria R. aus Jandira im Bundesstaat São Paulo stürzte ungesichert etwa 40 Meter von einer stillgelegten Eisenbahn brücke in Limeira und kam dabei ums Leben.

Augenzeosenberichten und Videos zufolge hoben drei Männer die junge Frau über die Brüstung, um einen Pendelsprung durchzuführen, doch das Sicherungsseil war nicht befestigt. Das Seilende lag noch auf der Brücke, die Männer hatten es offenbar vergessen anzubringen. Maria stürzte mit dem Kopf voran in die Tiefe, schlug auf dem Boden auf und hatte keine Überlebenschance. Ihr Verlobter, der den Sturz mit ansah, erlitt einen Schock.

Die Militärpolizei nahm zunächst sechs Männer fest, zwei davon versuchten zu fliehen und wurden von einem Hubschrauber aufgespürt. Drei Beschuldigte wurden wegen Totschlags angeklagt. Die Ermittlerin Andrea Dantas Levy betonte, das Team sei ohne jegliche Genehmigung tätig gewesen und habe nicht einmal das Recht gehabt, sich auf der Brücke aufzuhalten. Die Brücke, die nie in Betrieb genommen wurde, ist ein beliebter Hotspot für Abenteurer, obwohl Rope-Jumping dort verboten ist.

Tourenveranstalter werben und bieten die Aktivität dort regelmäßig an. Maria hatte den Sprung zuvor auf ihrem Instagram-Account angekündigt, sich mit Mitarbeitern des Anbieters fotografiert und ihr Identifikationsarmband gezeigt. In einem Video, das den Absturz zeigt, ist panisches Geschrei und der Ausruf "Oh shit!

" zu hören. Medienberichte deuten darauf hin, dass Maria den sportlichen Kick liebte und möglicherweise fragte: "Wer war der Verrückte, der mich von einer Brücke springen ließ?

" Das Unglück hat internationales Aufsehen erregt und erschütternde Bilder und Videos verbreitet. Die Sicherheitsstandards bei solchen Extremsportarten werden erneut in Frage gestellt. Es bleibt unklar, warum das Sicherungsseil nicht angebracht wurde. Die Behörden prüfen nun, ob der Anbieter alle notwendigen Maßnahmen ergriffen hatte.

Die Brücke in Limeira ist seit Jahren ein Anziehungspunkt für waghalsige Sprünge, trotz offizieller Verbote. Die brasilianische Öffentlichkeit reagiert mit Entsetzen und fordert strengere Kontrollen. Der Fall zeigt die Gefahren unregulierter Abenteuertouren und die mögliche Verantwortungslosigkeit der Organisatoren. Maria R. wurde von ihren Angehörigen und Freunden als abenteuerlustig beschrieben.

Ihre letzte Instagram-Nachricht war eine Vorfreude auf den Sprung, der nun tödlich endete. Die Videos des Absturzes werden in sozialen Medien geteilt, wobei einige Plattformen die verstörenden Aufnahmen zu zensieren versuchen. Die Polizei ermittelt weiterhin zum genauen Hergang. Es bleibt abzuwarten, ob sich weitere Personen verantworten müssen.

Der Unfall wirft ein Schlaglicht auf die Popularität von Rope-Jumping in Brasilien und die laxen Sicherheitsvorkehrungen bei nicht lizenzierten Anbietern





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