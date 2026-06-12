Tödlicher Streit nach Ohrfeige: Unternehmer stirbt nach Sturz auf Asphalt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Kardaun bei Bozen erlitt der 67-jährige Unternehmer Manfred R. nach einer Ohrfeige einen folgenschweren Sturz. Er wurde ins Koma versetzt und starb 13 Tage später im Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter, Markus D., wurde festgenommen und muss sich nun wegen Körperverletzung mit Todesfolge verantworten.

Der Konflikt zwischen dem 67-jährigen Unternehmer Manfred R. und dem 55-jährigen Markus D. schwelte offenbar bereits seit längerer Zeit, immer wieder gerieten die beiden Männer aneinander.

Am frühen Abend des 28. Mai eskalierte die Situation schließlich vor einem Café an der Q8-Tankstelle im Dörfchen Kardaun nahe Bozen. Gegen 18.30 Uhr trafen die beiden Kontrahenten dort aufeinander und es kam zunächst zu einem verbalen Streit. Als Markus D. die Argumente ausgingen, verlor er laut übereinstimmenden Zeugenaussagen die Beherrschung.

Mit der flachen Hand schlug er seinem Gegenüber nahe des Ohrs gegen den Kopf. Manfred R. verlor daraufhin das Gleichgewicht, stürzte nach hinten und schlug mit dem Kopf auf den harten Asphaltboden. Der Sturz hatte tödliche Folgen: R. wurde bewusstlos und erlitt schwere Kopfverletzungen. Die herbeigerufenen Rettungskräfte lieferten ihn umgehend in ein Krankenhaus ein, wo er auf die Intensivstation gebracht wurde.

Dort kämpften die Ärzte 13 Tage lang um sein Leben, doch am Ende erlag der 67-Jährige seinen Verletzungen. Nach der Auseinandersetzung riefen anwesende Zeugen die Polizei, während Markus D. die Flucht auf seinem Fahrrad antrat. Die Beamten konnten den mutmaßlichen Täter jedoch wenig später an seinem Wohnort aufspüren und festnehmen. Er muss sich nun wegen Körperverletzung mit Todesfolge verantworten.

Laut Medienberichten ist D. in der Gemeinde und bei der Polizei kein Unbekannter. Bisher hat er vor den Voruntersuchungsrichtern von seinem Recht auf Aussage Gebrauch gemacht und geschwiegen. Der tragische Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die Gefahren auch scheinbar alltäglicher Auseinandersetzungen, bei denen ein einzelner Schlag tödliche Folgen haben kann. Die Ermittlungen laufen, um den genauen Hergang und mögliche Voraussetzungen wie Alkoholeinfluss zu klären





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Körperverletzung Mit Todesfolge Ohrfeige Streit Kardaun Bozen

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