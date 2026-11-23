Ein 13-jähriger Junge ist bei einem Unfall mit einem Güterwagen in Berlin verstorben. Die Polizei schließt Fremdverschulden aus, ein Stromschlag durch die Oberleitung wird vermutet.

Ein tragischer Unfall hat am Montag in Berlin für eine Trauerfeier und polizeiliche Ermittlungen gesorgt. Bei dem Jugendlichen, der ums Leben gekommen ist, handelt es sich um einen 13-Jährigen. Dies bestätigte ein Sprecher der Polizei dem Tagesspiegel am Montag im Rahmen einer Nachfrage. Der Vorfall ereignete sich in der Hauptstadt, wo Rettungskräfte schnellstmöglich alarmiert wurden, als von einem brennenden Menschen auf einem Güterwagen berichtet wurde.

Der zeitliche Ablauf und die Alarmierung

Zu dem Vorfall wurde die Feuerwehr nach eigenen Angaben um 14.17 Uhr von einem Passanten benachrichtigt. Der Zeuge habe angegeben, auf einem stehenden Güterwagen befinde sich eine brennende Person. Diese spezifische Angabe führte dazu, dass die Einsatzkräfte mit der gebotenen Dringlichkeit ausrückten, um dem Notstand zu begegnen. Die Zeitangabe um 14.17 Uhr ist dabei ein zentrales Datum für die Rekonstruktion des Tathergangs.

Also read Tödlicher Unfall in Cloppenburg: 57-Jähriger stirbt nach Zusammenstoß

Tathergang und Bergung der Leiche

Die Einsatzkräfte haben die Person nach Angaben des Sprechers auf dem Dach liegend vorgefunden. Es zeigte sich jedoch, dass die Situation bereits aus medizinischer Sicht aussichtslos war. Ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können. Der Leichnam sei über eine tragbare Leiter geborgen und anschließend an die Polizei übergeben worden, um die weiteren Ermittlungen zu ermöglichen. Die Szene vor Ort war von der Schwere des Unglücks geprägt.

Verdacht auf Stromschlag durch Oberleitung

Die Verletzungen deuteten darauf hin, dass ein Stromschlag durch einen Kontakt oder die Nähe zur Oberleitung dafür verantwortlich sein könnte, so der Feuerwehrsprecher. Experten gehen davon aus, dass der hohe Kontaktspannungsbereich der Eisenbahninfrastruktur eine tödliche Rolle spielte. Wie genau es dazu gekommen ist, dazu können wir keine Aussagen treffen, betonte der Sprecher der Feuerwehr jedoch. Die genauen Umstände, die zum Kontakt mit der spannungsführenden Leitung führten, sind noch nicht vollständig aufgeklärt.

Advertisement

Ermittlungen der Polizei ohne Fremdverschulden

Die Polizei schloss ein Fremdverschulden aus. Eine externe Schuld an einem Dritten wurde durch die ersten Erkenntnisse der Beamten ausgeschlossen. Die Untersuchung konzentriert sich daher auf die Umstände des Unglücks selbst und den direkten Unfallhergang. Der Fokus liegt auf der Klärung, ob der Jugendliche unbeabsichtigt in die Gefahr der Oberleitung geraten ist oder ob andere Faktoren eine Rolle spielten. Die Behörde geht von einem Unfallgeschehen aus.

Auswirkungen auf den Schienenverkehr

Zur Sicherheit der Einsatzkräfte und zur Sicherung des Tatorts wurde der Zugverkehr vorübergehend eingestellt. Zusätzlich wurden die Oberleitungen abgeschaltet, um ein sicheres Arbeiten für die Einsatzkräfte zu ermöglichen. Diese Maßnahme war erforderlich, um potenzielle Stromschläge während der Bergung und der Spurenuntersuchung auszuschließen. Der Verkehr wurde nach Abschluss der Arbeiten auf dem betroffenen Abschnitt wieder aufgenommen, wobei die genaue Dauer der Sperrung aus den vorliegenden Informationen nicht hervorgeht.