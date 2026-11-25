80 Meter tief im Bodensee müssen zwei Taucher einen Notaufstieg machen. Nun gibt die Staatsanwaltschaft nach dem tödlichen Unglück Informationen zur Taucherausrüstung bekannt.

80 Meter tief im Bodensee müssen zwei Taucher einen Notaufstieg machen. Nun gibt die Staatsanwaltschaft nach dem tödlichen Unglück Informationen zur Taucher ausrüstung bekannt. Überlingen - Nach dem tödlichen Tauchunfall am Bodensee Anfang August hat die Staatsanwaltschaft Konstanz neue Hintergründe zu dem Unglücksfall veröffentlicht.

"Die verwendete Taucherausrüstung entsprach den technischen Anforderungen des geplanten Tauchganges und funktionierte ohne Einschränkungen bei beiden Tauchern", teilte ein Sprecher der Behörde mit. Zunächst hatte der "Südkurier" berichtet. Am 2. August waren eine 46-Jährige und ein 64-Jähriger in Überlingen am Tauchen, als es offenbar einen Zwischenfall unter Wasser gab.

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Polizeiangaben zufolge leiteten beide in einer Tiefe von rund 80 Metern einen sogenannten Notaufstieg ein. Der ältere Mann war demnach schon beim Auftauchen bewusstlos, die Frau verlor ihr Bewusstsein an Land. Beide starben. Die beiden waren alleine unterwegs.

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"Der unkontrollierte Aufstieg dürfte auf eine medizinische Ursache bei dem älteren der beiden Taucher zurückzuführen sein", teilte der Behördensprecher mit. Nähere Angaben machte er nicht. Die Vorlage des Abschlussberichts der Polizei an die Staatsanwaltschaft stehe noch aus. Der Zustieg zum Tauchplatz "Tennisplätze" befindet sich in Überlingen im Bereich des Ufers in der Nähe einer Tennisanlage.

Örtliche Tauchergruppen beschreiben das Gebiet online als stark frequentierten Tauchplatz mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen.