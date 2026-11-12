Tödlicher Tigerangriff in Lahore: TikToker und Farmbesitzer festgenommen

Ein 19-jähriger Mitarbeiter einer Farm in Lahore stirbt nach einem Tigerangriff. Die Polizei nimmt den verantwortlichen TikToker und den Farmbesitzer fest. Ermittlungen wegen Verstoßes gegen Tierschutzgesetze laufen.

Ein tragischer Vorfall auf einer privaten Wildtierfarm in Lahore hat am Mittwochabend einen 19-jährigen Mann das Leben gekostet. Der junge Mann, identifiziert als der Angestellte Talha, erlag seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus, nachdem er von einem Tiger angegriffen worden war. Die tödliche Begegnung ereignete sich im Stadtteil Kahna der Stadt Lahore in der Provinz Punjab. Auslöser des Unfalls war die Vorbereitung von Social-Media-Inhalten, bei denen die Raubkatze unbefugt aus ihrem Gehege gelockt wurde. Die Polizei bestätigt den schweren Unfallhergang und hat bereits Ermittlungen eingeleitet.

Ablauf des Angriffs und Festnahmen

Der Vorfall begann, als der 19-jährige Talha zusammen mit seinem Vater und seinem Bruder auf der Farm arbeitete. Laut Berichten der Behörde kam ein TikToker namens Nouman Hassan auf das Gelände, um mit dem Tiger zu filmen. Für die Aufnahmen wurde die Großkatze aus ihrem Käfig geholt. Während des Drehens geriet das Tier außer Kontrolle und attackierte den jungen Mitarbeiter Talha schwer. Seine Eltern und sein Bruder waren anwesend und wurden Zeugen des grausamen Angriffs. Talha wurde zunächst in ein privates Krankenhaus gebracht, wo sein Zustand kritisch war und er schließlich verstarb. Aufgrund der Vorfälle nahm die Polizei zunächst den Farmbesitzer Fayyaz sowie den TikToker Nouman Hassan fest. Später wurde eine dritte Person festgenommen.

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Gesetzliche Regulierung der Tiernutzung

Die Provinz Punjab hat strenge Regeln für die Haltung von Großkatzen erlassen. Solche Tiere müssen offiziell registriert und mit Mikrochips gekennzeichnet sein. Öffentliche Vorführungen außerhalb der sicheren Gehege sind gesetzlich ausdrücklich verboten. Die Anzeige des Vaters des Opfers bestätigt, dass der Tiger für die Social-Media-Aufnahmen aus dem Käfig geholt wurde, was gegen diese Bestimmungen verstößt. Die strengen Vorschriften sollen den Schutz der Tiere und der Menschen gewährleisten. Der Vorfall zeigt, wie gefährlich die Missachtung dieser Regularien sein kann. Die zuständige Behörde prüft nun genau, ob alle notwendigen Genehmigungen vorlagen.

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Ermittlungen und nächste Schritte

Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen die Festgenommenen eingeleitet. Die Ermittler untersuchen unter anderem die Haltungsgenehmigung für den Tiger und die getroffenen Sicherheitsvorkehrungen auf der Farm. Ein zentraler Punkt ist die mögliche Fahrlässigkeit des Besitzers und des Influencers. Der Tiger wurde den Wildtierbehörden übergeben, um weitere tierärztliche und sicherheitstechnische Maßnahmen zu ergreifen. Medienberichte zeigen zudem, dass auf dem Gelände insgesamt 33 Löwen gehalten wurden. Auch diese Tiere wurden von den Behörden sichergestellt. Die Lizenz für die Einrichtung soll im Jahr 2025 abgelaufen sein, was weitere Fragen zur Rechtmäßigkeit des Betriebs aufwirft.