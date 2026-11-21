Trauer und Mahnwache in Berlin: Ein achtjähriges Mädchen wurde von einem BVG-Bus erfasst. Der Fahrer wird der Flucht verdächtigt, die Polizei ermittelt.

Ein tragischer Verkehrsunfall hat am vergangenen Samstag im Berliner Ortsteil Lichterfelde zu einer breiten Trauerreaktion geführt. Eine achtjährige Schülerin kam beim Radfahren gemeinsam mit ihrer Mutter auf der Strecke zwischen der Potsdamer Straße und der Lützowstraße zu Schaden. Das Kind wurde dabei von einem Linienbus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) erfasst. Der Unfallhergang hat nicht nur unter den Anwohnern für Bestürzung gesorgt, sondern auch die lokale Verkehrsplanung und die Sicherheit im urbanen Raum erneut in den Fokus der öffentlichen Debatte gerückt.

Unfallhergang und polizeiliche Maßnahmen am Tatort

Laut Angaben der Berliner Polizei befanden sich das Mädchen und ihre Mutter zum Zeitpunkt des Vorfalls an einer Ampelkreuzung. Beide warteten mit ihren Fahrrädern direkt neben einem wartenden Linienbus. Als der Signalwechsel erfolgte und der Verkehr sich in Bewegung setzte, geriet das achtjährige Kind anscheinend mit seinem Fahrrad ins Schlingern. Dieser Kontrollverlust führte dazu, dass der Busfahrer die junge Radfahrerin nicht rechtzeitig bemerken konnte. Der große Stadtbus der BVG fuhr direkt über das Kind, wodurch es schwerste Verletzungen erlitt, die im weiteren Verlauf des Tages zum Tod führten.

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Die Reaktion des Busfahrers, der den 55-jährigen Mann aus dem Bericht hervorhebt, war laut Polizeiangaben, dass er den Unfallort zunächst verließ. Anstatt sofort anzuhalten, um das Opfer zu versichern und die Polizei zu verständigen, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Er erreichte eine andere Haltestelle, wo er schließlich von Polizisten gestellt und festgenommen wurde. Diese Tatbestände bilden die Grundlage für die aktuellen strafrechtlichen Ermittlungen, die gegen den Fahrzeugherrn eingeleitet wurden.

Mahnwache mit ADFC und Changing Cities am Unfallort

An der Unglücksstelle an der Ecke Potsdamer Straße und Lützowstraße fand am Tag des Vorfalls oder kurz danach eine spontane, aber organisierte Mahnwache statt. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger kamen zusammen, um dem jungen Opfer zu gedenken und ihre Anteilnahme auszudrücken. Viele der Teilnehmer hielten brennende Kerzen in den Händen, während andere Blumensträuße an der Unfallstelle ablegten. Der Bürgersteig verwandelte sich vorübergehend in einen Ort des Gedenkens, an dem neben Kerzen auch Plüschtiere und Zettel mit kurzen, emotionalen Botschaften hinterlassen wurden.

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Organisiert wurden diese Traueraktionen von dem Berliner Verkehrsclub ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) sowie dem Verein Changing Cities. Beide Organisationen setzen sich aktiv für eine ökologische Verkehrswende und mehr Verkehrssicherheit in der Stadt ein. Der ADFC stellte eigens ein sogenanntes Geisterrad auf, ein leeres Fahrrad als symbolisches Denkmal, um an das junge Unfallopfer zu erinnern. Dieser Akt unterstreicht die Forderung nach einem besseren Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr. Vor der eigentlichen Mahnwache war zudem eine Fahrraddemo zum Ort des Geschehens organisiert worden, um Solidarität mit den Betroffenen zu zeigen.

Rechtliche Aufarbeitung und Verdacht auf Flucht

Die rechtlichen Konsequenzen des Vorfalls sind aktuell noch offen, aber die Ermittlungsbehörden gehen einem konkreten Delikt nach. Gegen den 55-jährigen Busfahrer wird wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt. Dieser Tatbestand liegt vor, wenn ein Unfallverursacher den Unfallort verlässt, ohne die erforderlichen Hilfsleistungen zu erbringen oder seine Personalien zu hinterlassen. Die Umstände, dass der Fahrer den Ort des Geschehens verließ und erst an einer anderen Haltestelle von der Polizei gestoppt wurde, stützen diesen Verdacht erheblich.

Durch das Verhalten des Busfahrers wurde der Unfall nicht nur zu einem tragischen Verkehrsglück, sondern zu einem strafrechtlich relevanten Vorfall. Die Berliner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Hergang des Schlingerns und die Entscheidungen des Fahrers rechtssicher aufzuarbeiten. Für die Familie des achtjährigen Kindes bedeutet dies, dass der rechtliche Prozess nun seinen Lauf nimmt. Gleichzeitig wird die Öffentlichkeit gespannt beobachten, wie die Aufklärung der Unfallumstände verläuft und welche Folgen sich aus der Verkehrsunfallflucht für den Mitarbeiter der Berliner Verkehrsbetriebe ergeben werden.