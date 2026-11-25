Auf der A3 bei Siegburg müssen Autofahrer am Morgen Geduld mitbringen: Beide Fahrtrichtungen sind dort nach einem Unfall weiter gesperrt.

Ein Mensch ist bei dem Unfall ums Leben gekommen. Beide Fahrtrichtungen der A3 sind seit Stunden gesperrt. Nach einem Lkw-Unfall in der Nacht auf Mittwoch in der Nähe des Autobahnkreuzes Bonn/Siegburg ist dieNach ersten Erkenntnissen der Polizei kam sie gegen 3.40 Uhr kurz hinter dem Kreuz in Fahrtrichtung Oberhausen mit ihrem Kühltransporter im Baustellenbereich aus bislang ungeklärter Ursache nach links ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Auch am Abend ist die Autobahn zwischen dem Autobahnkreuz und der Raststätte Siegburg Ost noch in beide Richtungen gesperrt. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich bis Donnerstagfrüh dauern.

Der Lkw war auf die Fahrerseite gekippt und quer über drei der vier Fahrbahnen liegengeblieben. Zudem lief Kraftstoff aus. Im Baustellenbereich sind die beiden Fahrtrichtungen mit je zwei Spuren nur durch eine Behelfswand getrennt. Die Fahrerin und ihr 36 Jahre alter Beifahrer wurden im Führerhaus eingeklemmt.

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Rettungskräfte befreiten den Beifahrer und brachten ihn ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei geht bislang von einem Alleinunfall aus, die Ermittlungen zum genauen Hergang und zur Ursache dauern an. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sichert die Spuren vor Ort.

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„Wir hatten das Problem, dass zwei Rettungswagen nicht durch den Stau bis zur Unfallstelle gekommen sind. Deshalb mussten wir noch weitere Rettungskräfte nachfordern“, zitierte der WDR den Rettungsleiter der Siegburger Feuerwehr. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 2 der Polizei Köln unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.