Tödlicher Unfall auf der A3: Wohnmobil prallt in Stauende - Family schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A3 in Hessen ist ein 43-jähriger Mann gestorben, nachdem sein Wohnmobil in ein Stauende gefahren ist. Seine Frau und zwei Kinder wurden schwer verletzt.

Ein tragischer Verkehrsunfall forderte am Mittwoch auf der Autobahn 3 in Hessen ein Todesopfer und hinterließ mehrere Schwerverletzte . Ein 43-jähriger Mann aus Bayern kam mit seinem Wohnmobil in einem Stauende nahezu ungebremst mit einem türkischen Sattelzug zum Stehen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Seine Ehefrau (35), die neunjährige Tochter und der siebenjährige Sohn wurden schwer verletzt, aber nicht lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich am frühen Nachmittag in Fahrtrichtung Frankfurt/Main, als sich der Verkehr in Höhe Limburg staute. Am Ende des Staus stand ein Lkw, auf den das Wohnmobil mit voller Wucht prallte. Die Front des Campers wurde vollständig zerstört, der Fahrer und seine Frau sowie die Tochter, die auf den vorderen Sitzen saßen, wurden im Wrack eingeklemmt.

Der siebenjährige Sohn, der im hinteren Bereich mitfuhr, konnte sich selbst befreien und wurde wenig später von Rettungskräften versorgt. Feuerwehr und Rettungsdienst befreiten die Eingeklemmten und transportierten sie in umliegende Krankenhäuser. Die Polizei in Westhessen geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der Fahrer des Wohnmobils das Stauende übersehen hat. Die genaue Unfallursache wird nun untersucht, möglicherweise spielte auch die hohe Geschwindigkeit trotz des stockenden Verkehrs eine Rolle.

Für den 43-jährigen Familienvater kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle. Die übrigen Familienmitglieder überlebten mit schweren, aber nicht tödlichen Verletzungen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahn 3 war für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte





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