Tödlicher Unfall auf der A6: Frau erlag Verletzungen nach Reifenpanne

Schwere Kollision auf der A6 bei Sinsheim: Eine 41-jährige Autofahrerin kam nach einem Unfall mit einem Transporter ums Leben. Details zum Hergang und den Ermittlungen.

Einer 41-jährigen Autofahrerin wurde am Samstagabend ein schwerer Unfall auf der Autobahn A6 zum Verhängnis, der mit dem Tod der Frau endete. Das dramatische Ereignis ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Süd und Sinsheim in Richtung Mannheim. Der Auslöser war eine mechanische Panne am Fahrzeug, die zu einer folgenschweren Kollision führte, bei der eine weitere Person schwer zu Schaden kam.

Kritischer Moment am Pannenstreifen

Der Audi A3 der 41-Jährigen hatte gegen 20:35 Uhr einen Reifenplatzer an der hinters linken Radseite erlitten, wie die Polizei gegenüber BILD bestätigte. Die Fahrerin zog daraufhin ihr Fahrzeug auf den Pannenstreifen. Nach den vorliegenden Informationen stand das Fahrzeug dabei sehr nahe an der rechten Fahrbahnspur der Autobahn, was die Gefahr für aussteigende Personen erheblich erhöhte. Die 41-Jährige stieg aus dem Wagen, um den Schaden zu überprüfen oder Maßnahmen zur Sicherung der Unfallstelle zu ergreifen.

Also read NFL-Verletzungen im Überblick: Nacua, Jacobs und Jackson setzen Saison aus

Kollisionsverlauf und Unfallhergang

Genau in dem Moment, in dem die Frau neben ihrem Wagen stand, näherte sich ein weißer Iveco-Transporter in der rechten Spur. Der 43-jährige Fahrer des Lkw übersah die Autofahrerin offenbar vollständig. Er erfasste die Frau mit voller Wucht. Die Kollision war so heftig, dass die Fahrertür des Audi A3 wie Papier umgeknickt wurde. Der Transporterfahrer sowie die Beifahrerin des Pkw blieben bei dem Vorfall unverletzt.

Verstärkte Rettungseinsätze vor Ort

Rettungskräfte und Notärzte kämpften intensiv um das Leben der verunfallten Frau. Trotz der sofortigen medizinischen Maßnahmen und der schnellen Hilfe am Unfallort vergebens. Die 41-Jährige erlag ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der genaue Grund, warum der Transporterfahrer die Frau nicht gesehen hatte, konnte auf BILD-Anfrage nicht sofort genannt werden, bleibt aber Teil der polizeilichen Aufklärung.

Advertisement

Abschlepparbeiten und Verkehrsbehinderungen

Die Polizei Sinsheim sperrte die betroffenen Fahrstreifen der A6 vollständig, um die Unfallstelle abzusichern und die Untersuchung zu ermöglichen. Gegen 22:15 Uhr wurde schließlich ein Fahrstreifen wieder freigegeben, wodurch die Verkehrsbehinderung schrittweise abgebaut wurde. Die Lage an der Autobahn wurde durch den schweren Unfall zwischen Sinsheim-Süd und Sinsheim stark beeinträchtigt, was zu erheblichen Stockungen im Verkehr führte.

Rechtliche Aufarbeitung und Spurenicherung

Beide Fahrzeuge, der Audi A3 und der Iveco-Transporter, wurden von der Polizei beschlagnahmt. Dies geschieht, damit Sachverständige die Fahrzeuge umfassend untersuchen und den Hergang des Unfalls technisch rekonstruieren können. Die Ermittlungen zur Ursachenfindung und zum genauen Ablauf des tödlichen Verkehrsunfalls laufen weiterhin. Die Behörden prüfen alle Umstände, um festzustellen, ob Fahrlässigkeit oder andere strafrechtliche Relevanzen vorliegen.