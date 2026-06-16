Tödlicher Unfall auf der Autobahnbrücke am Eifeltor nach Sperrung für Lkw

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn bei Köln forderte ein Todesopfer. Ein Autotransporter fuhr in ein stehendes Fahrzeug und schob es unter einen Laster. Die Sperrung der maroden Eifeltor-Brücke für Lkw über 7,5 Tonnen führt zu regelmäßigen Staus und erhöht die Gefahr von Auffahrunfällen.

Die zerstörte Brücke am Eifeltor, die seit letzter Woche für Lkw über 7,5 Tonnen gesperrt ist, forderte nun das erste Todesopfer . In einem langen Stau kollidierte ein Autotransporter mit einem Kleinwagen und schob diesen unter einen stehenden Laster.

Die Fahrerin des Kleinwagens kam dabei ums Leben. Der 39-jährige Fahrer des Autotransporters erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde aus seinem Führerhaus befreit. Ein weiterer Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Unfallstelle lag kurz vor der Anschlussstelle Klettenberg in Köln, wo der Stau aufgrund der Umleitung für schwere Lkw regelmäßig entsteht. Die Autobahn war während der Bergungs- und Unfallaufnahmearbeiten vollständig gesperrt





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