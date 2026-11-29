Nach einem tödlichen Unfall ist die B205 im Kreis Segeberg immer noch gesperrt. Laut Polizei sind zwei Autos zusammengeprallt. Einer der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

- Gadeland in beiden Richtungen gesperrt. Laut Polizei hat es dort einen Unfall gegeben. Dabei ist ein Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei war der 52-Jährige auf der Bundesstraße unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort streifte er zunächst das Auto eines 44-Jährigen. Dann prallte er frontal auf einen weiteren Wagen dahinter. Die Rettungskräfte versuchten den Mann wiederzubeleben - ohne Erfolg. Er starb noch an der Unfallstelle.

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Der 31-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 44-Jährige, dessen Auto er vorher gestreift hatte, wurde leicht verletzt. Die B205 ist im Bereich der Unfallstelle wegen der Bergungsarbeiten derzeit immer noch gesperrt. Ein Mann ist auf der B199 mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten.