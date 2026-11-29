Er hält an, als er zwei Mädchen vor seinem Radlader sieht – dann fährt der Fahrer wieder los und das Fahrzeug erfasst ein Kind. Die Fünfjährige stirbt in der Klinik. Jetzt verhandelt ein Amtsgericht.

Er hält an, als er zwei Mädchen vor seinem Radlader sieht – dann fährt der Fahrer wieder los und das Fahrzeug erfasst ein Kind. Die Fünfjährige stirbt in der Klinik.

Jetzt verhandelt ein Amtsgericht. Rahden - 18 Monate nach einem tödlichen Unfall auf einem Musikfestival in Stemwede verhandelt das Amtsgericht in Rahden am Dienstag gegen den Fahrer eines Radladers. Angeklagt wegen fahrlässiger Tötung ist ein zum Tatzeitpunkt 21 Jahre alter Mann. Er soll im Juni 2025 ein fünfjähriges Mädchen überfahren haben.

Advertisement

Das Kind starb später im Krankenhaus. Das Gericht will voraussichtlich noch am selben Tag ein Urteil verkünden. Laut den Ermittlungen soll der Angeklagte mit seinem Fahrzeug in einem Bereich unterwegs gewesen sein, der für schweres Gerät eigentlich gesperrt war. Nach Angaben der Polizei soll er das Fahrzeug zunächst gestoppt haben, als er zwei Mädchen vor sich entdeckte.