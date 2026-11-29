Ein Auto geriet bei Willingrade in den Gegenverkehr. Die Ermittler klären nun, wie es zu dem schweren Zusammenstoß kam.

Bei einem schweren Unfall auf der B205 ist eine Person gestorben. Die Straße wird voll gesperrt. Dreiste Autofahrer interessiert das wenig. Schwerer Unfall auf der Bundesstraße 205: Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein VW auf Höhe von Willingrade zwischen Neumünster und Bad Segeberg von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr.

Dort stieß der Wagen mit einem Mercedes zusammen. Für den VW-Fahrer endete der Unfall tödlich. Nach ersten Erkenntnissen war der 79-jährige Fahrer des VW Golf Plus auf der Bundesstraße 205 in Richtung Neumünster unterwegs, als sein Wagen in den Gegenverkehr geriet. Dabei streifte er zunächst einen entgegenkommenden Kleintransporter seitlich.

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Anschließend stieß der VW frontal mit einem Mercedes zusammen, der hinter dem Transporter fuhr. Für den 79-jährigen VW-Fahrer wurden sofort Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Auch ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Dennoch kam jede Hilfe zu spät: Der Mann starb noch vor Ort.