Tödlicher Unfall B273: Radfahrer stirbt nach Kollision mit überholendem Auto

Ein 35-jähriger Radfahrer ist am Sonntagmorgen auf der B273 zwischen Oranienburg und Schmachtenhagen tödlich verunglückt. Details zum Unfallhergang.

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr die B273 zwischen Oranienburg und Schmachtenhagen erschüttert. Bei dem Zusammenstoß kam ein 35-jähriger Radfahrer ums Leben, nachdem er von einem überholenden Pkw erfasst wurde. Die traumhafte Kulisse des bunten Herbstwaldes verwandelte sich binnen weniger Augenblicke in einen Schauplatz der Tragödie.

Gefährliches Überholen auf der Gegenfahrbahn

Die beiden Verletzten waren gemeinsam auf der rechten Fahrspur in Richtung Schmachtenhagen unterwegs. Auf der gegenüberliegenden Fahrbahn näherte sich zunächst ein Bus. Hinter diesem Bus setzte ein 79-jähriger Autofahrer zum riskanten Überholmanöver an. Dabei überschritt er die Mitte und kam direkt in die Spur der Radfahrer.

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Schwere Kollision und sofortiger Tod

Während des Überholvorgangs kam es zur Kollision. Das Auto erfasste den 35-jährigen Mann, der sich auf der nun eingenommenen Gegenfahrbahn befand. Der Aufprall war so heftig, dass der Mann lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Trotz des schnellen Eingreifens war eine Rettung nicht mehr möglich.

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Erste Hilfe und Einsatzkräfte vor Ort

Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, hatten Zeugen bereits mit Erste-Hilfe-Maßnahmen begonnen. Doch für den 35-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Sein 52-jähriger Begleiter blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen schweren Schock durch das Erlebnis.

Unfallaufnahme durch DEKRA und Polizei

Die Unglücksstelle wurde umgehend abgesperrt. Neben der Polizei und der Feuerwehr waren auch Teammitglieder der Notfallseelsorge sowie ein Gutachter der DEKRA vor Ort. Die Fachkräfte sollen dabei helfen, den genauen Ablauf des tödlichen Vorfalls aufzuklären und die Unfallursachen zu ermitteln. Die Spur des Unfalls führt mitten durch den Herbstwald, der nun zur Tatstätte wurde.