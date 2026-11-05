Tödlicher Unfall beim New York City Marathon: Rachel Apa stirbt an Rhabdomyolyse

Die Läuferin Rachel Apa starb am New York City Marathon an einer seltenen Muskelerkrankung. Die Ersthelferin Michaela Nicholas sicherte ihr die letzte Begleitung und kontaktierte die Familie.

Die 24-jährige US-Athletin Rachel Apa verstarb am Sonntag während des New York City Marathon. Die Läuferin kollabierte nur 15 Meter nach einer enthusiastischen Begrüßung durch Zuschauer und konnte nicht mehr gerettet werden. Sechs Stunden später bestätigten Ärzte im Mount Sinai Medical Center ihren Tod. Die Diagnose lautete auf Rhabdomyolyse, eine seltene und lebensbedrohliche Muskelerkrankung. Der Vorfall ereignete sich im Central Park und erregte internationale Aufmerksamkeit.

Kritische Intervention von Michaela Nicholas

Michaela Nicholas, eine 24-jährige Krankenhaussozialarbeiterin, war am vergangenen Sonntag eigentlich nur kurz im Central Park, um einen Freund beim Lauf zu unterstützen und anschließend nach Hause zurückzukehren. Als Rachel Apa in grüner Kleidung an ihr vorbeilauf und den Namen "Rachel" auf ihrem Startnummerschild trug, riefen Nicholas und ihr Verlobter ihr spontan Mut zu. Sekunden später kollabierte die Läuferin. Nicholas drängte sich durch die Absperrung, rannte zu der am Boden liegenden Frau und hielt deren Hand. Während zwei hinzukommende Ärzte mit einer Herzdruckmassage begannen, versicherte Nicholas Apa, dass sie nicht allein sei. Sie betonte, dass so viele Menschen sie liebten und sie keine Angst haben müsse. Diese Worte sollten das letzte menschliche Signal für die Sterbende sein.

Also read 24-jährige Läuferin stirbt beim New-York-Marathon

Diagnose Rhabdomyolyse und medizinischer Kontext

Rachel Apa verstarb am Sonntag, nachdem sie sechs Stunden lang medizinischer Betreuung unterlegen war. Die Ärzte im Mount Sinai Medical Center stellten schließlich die Diagnose Rhabdomyolyse. Diese schwere Muskelerkrankung tritt auf, wenn Muskelgewebe durch Verletzungen oder Überanstrengung schnell zerstört wird und die Freisetzung von Proteinen ins Blut eine Nierenschädigung verursachen kann. Für Michaela Nicholas, die in der Palliativversorgung arbeitet, war die Situation von Anfang an eindeutig. Sie erklärte, dass sie bereits viele Menschen am Ende ihres Lebens erlebt habe und sofort erkannte, dass die Lage ernst war. Die seltene Natur der Erkrankung macht sie besonders gefährlich, da sie oft erst im fortgeschrittenen Stadium erkannt wird. Apa war für ihren verstorbenen Großvater gelaufen, der vor seinem Tod im Jahr 2022 an Parkinson erkrankt war.

Advertisement

Familientrauer und emotionale Entlastung

Die Familie Apa verfolgte den Lauf den ganzen Tag von Pennsylvania aus per App. Rachels Vater Steve Apa schrieb ihr fortlaufend Nachrichten und erhielt Antworten, bis diese plötzlich ausblieben. Ihre Mutter Michelle Apa hatte an Meile 25 auf ihre Tochter gewartet. Am Abend des Unfalls suchte Michaela Nicholas aktiv nach den Angehörigen. Sie durchsuchte unter mehr als 60.000 Teilnehmern nach Informationen, fand schließlich die Telefonnummern der Eltern und hinterließ diese bei den zwei nächstgelegenen Krankenhäusern für den Fall, dass noch niemand Kontakt aufgenommen hatte. Am Montagmorgen rief sie die Familie selbst an. Sie wollte vermitteln, dass Menschen bei Rachel waren und sie ihre Hand hielt. Die Reaktion der Eltern wurde von Nicholas als außerordentlich liebevoll und dankbar beschrieben. Dass sie in einem solchen Schmerz noch danken konnten, nannte sie eine bemerkenswerte Geste.

Medizinische Warnung und gesellschaftliche Auswirkungen

Der Tod von Rachel Apa hat die medizinische Gemeinschaft und die Läuferwelt aufgeschreckt. Die Läuferin hatte vor ihrem Tod geäußert, dass sie hoffe, dass der Vorfall mehr medizinische Aufmerksamkeit auf die Gefahr der Rhabdomyolyse lenkt. Ihr Wunsch war es, dass im Fall eines erneuten Ereignisses der Ausgang für andere Athleten ein anderer sein könnte. Die Erkrankung tritt nicht nur bei Marathonläufern auf, kann aber bei extremer körperlicher Belastung besonders schnell lebensbedrohlich werden. Die Berichte über die letzten Minuten von Rachel Apa haben Debatten über die Überwachung von Läufen und die Ausbildung von Ersthelfern am Rande der Strecke neu entfacht. Michaela Nicholas Handlung bleibt als Beispiel für sofortiges und einfühlsames Eingreifen in Erinnerung. Die genaue Untersuchung der Todesumstände liegt bei den zuständigen Behörden in New York City.