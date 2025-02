Tödlicher Unfall durch Fahrunfall - Polizei bittet um Zeugen

Ein 34-jähriger Mann fuhr in Schweinfurt mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Alkoholeinfluss über eine rote Ampel. Er kollidierte mit einem Opel Corsa, wodurch der Fahrer des Opels tödlich verunglückte. Die Polizei fahndet nach Zeugen des Unfalls.

Am späten Donnerstagabend, gegen 21:30 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung der Bundesstraße 303 und der Franz-Schubert-Straße. Ein 34-jähriger Mann fuhr mit seinem Peugeot, laut Polizeiangaben mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, über eine rote Ampel. Der Peugeot prallte in den Opel Corsa eines 27-jährigen Mannes aus dem Landkreis Schweinfurt .

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel gegen eine Straßenlaterne geschleudert und überschlug sich anschließend mehrmals. Der 27-jährige Fahrer des Opels wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden. Er wurde in eine Klinik gebracht, wo er leider an seinen schweren Verletzungen verstarb. Der Fahrer des Peugeot flüchtete zunächst von der Unfallstelle, wurde aber von der Polizei nach kurzer Zeit an seiner Wohnanschrift festgenommen. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an, um den genauen Alkoholgehalt des Mannes zu bestimmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Aufklärung des Unfallherganges ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Polizei Schweinfurt ist mit den Ermittlungen betraut. Der 34-jährige Unfallverursacher muss sich nun aufgrund mehrerer Straftaten verantworten, unter anderem wegen fahrlässiger Tötung bei einem Verkehrsunfall, Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck hat eine Ermittlungskommission eingerichtet und bittet Zeugen um Hinweise. Die Beamten richten sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung: Wer konnte den Verkehrsunfall beobachten? Wie schnell fuhr das Fahrzeug des Unfallverursachers? Wie war der Beleuchtungszustand des Unfallfahrzeugs? Gibt es Aufnahmen von Dashcams oder Handyvideos? Sachdienliche Hinweise können unter der Rufnummer 09722 / 9444 150 an die Beamten gegeben werden.





