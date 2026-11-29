Ein 14-Jähriger verliert nach einem Unfall in einem Freibad auf der Schwäbischen Alb sein Leben. Die Polizei untersucht die Umstände des Vorfalls im Zollernalbkreis.

Ein 14-jähriger Junge ist bei einem tragischen Unfall in einem Freibad auf der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg ums Leben gekommen. Die Polizei bestätigte diesen Vorgang offiziell und erklärte, dass das Kind als Teil einer Jugendgruppe in der Stadt Albstadt im Zollernalbkreis anwesend war. Sofortige Maßnahmen der Ersthelfer und eingetroffener Sanitäter zur Reanimation des Jugendlichen verliefen leider ohne Erfolg. Trotz des schnellen Eingreifens konnte der tödliche Ausgang des Geschehens nicht verhindert werden.

Einsatzkräfte und medizinische Maßnahmen vor Ort

Nach dem kritischen Zwischenfall waren umfangreiche Rettungsmassnahmen an der Einsatzstelle notwendig. Neben den vor Ort befindlichen Helfern wurden mehrere Notärzte zu dem Freibad entsendet, um das Leben des 14-Jährigen zu retten. Zudem kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz, um eine schnellstmögliche medizinische Versorgung zu gewährleisten. Trotz aller Bemühungen starb der Jugendliche an den Folgen des Unfalls. Die Polizei führte die Ermittlungen unter der Annahme eines Unfallgeschehens, wobei die genauen Umstände noch nicht vollständig geklärt sind.

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Psychologische Betreuung der beteiligten Gruppen

Die psychische Verfassung der anwesenden Personen wurde nach dem Vorfall als prioritär eingestuft. Psychologen kümmerten sich unmittelbar nach dem Notfall um die Jugendgruppe, die am Ausflug teilnahm. Auch die Ersthelfer, die den Jungen retten wollten, erhielten Unterstützung, um die traumatischen Eindrücke zu verarbeiten. Laut Angaben der Polizei nahmen etwa 15 bis 20 Menschen an diesem gemeinsamen Ausflug der Gruppe teil. Die genaue Zahl der Anwesenden im Beckenbereich zum Zeitpunkt des Vorfalls wird weiter recherchiert.

Unklare Umstände und Beckenstruktur des Bads

Bisher bleibt unklar, wie der Junge genau in das Zwischenbecken gelangte und was sich unmittelbar vor seiner Auffindung ereignete. Ein Polizeisprecher erläuterte die Gegebenheiten des Beckens: Es verbindet zwei Wildwasserabschnitte miteinander. Dort staue sich das Wasser, und die Strömung sei nicht so stark wie in den anderen Abschnitten der Rutschbahn. Jugendliche und Erwachsene könnten trotz des tieferen Wassers dort stehen. Die Polizei geht derzeit von einem Unfall aus, die Todesursache wurde jedoch vorerst nicht öffentlich genannt.

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Nutzungsvorgaben und Betrieb des Freizeitbads

Die Webseite des Bads weist darauf hin, dass die Rutsche für Kinder ab zwölf Jahren freigegeben ist. Die 96 Meter lange Rutsche wird in den Informationen des Betreibers beschrieben. Auf eine Anfrage der Medien zum Unfallgeschehen wollte sich der Betrieb nicht äußern. Der Betrieb des Freizeitbads ging am Sonntag, einem Tag nach dem schwerwiegenden Vorfall, regulär weiter. Die genauen Abläufe im Wasser und die Liegezeit des Jungen bis zur Entdeckung sind noch Gegenstand der polizeilichen Aufklärung.

Vergleichbare Vorfälle in deutschen Freibädern

Der Vorfall in Albstadt erinnert an ähnliche tragische Ereignisse in anderen Regionen. Im Mai starb ein 25-Jähriger im Spaßbad Miramar in Weinheim an der Landesgrenze zu Hessen. Dort waren vier Männer gleichzeitig in eine Rutsche gestiegen, die nur einzeln benutzt werden durfte. Der Mann wurde bewusstlos und die Einsatzkräfte reanimierten ihn erfolglos. Ebenfalls wurde berichtet, dass ein zehnjähriger Junge bei einem Zusammenstoß auf einer Wasserrutsche bewusstlos geworden war. Diese Fälle verdeutlichen die Risiken bei der Nutzung von Wasserattraktionen.