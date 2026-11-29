Ein 14-jähriger Junge ist am Samstagabend im Albstädter Freizeitbad Badkap ums Leben gekommen. Die Polizei ermittelt nach dem tödlichen Vorfall an der Wasserrutsche und sucht Zeugen.

Ein 14 Jahre alter Junge ist am Samstagabend im Freizeitbad Badkap in Albstadt ums Leben gekommen. Gegen 19.45 Uhr fanden zwei Besucher den Jugendlichen leblos in einem Zwischenbecken der Wasserrutsche zurück. Trotz der sofortigen Bemühungen von Notärzten und einem Rettungshubschrauber konnte der Junge nicht gerettet werden. Der tragische Vorfall ereignete sich in der 96 Meter langen Rutsche namens Wildwasserfluss. Der 14-Jährige war als Teilnehmer einer Jugendgruppe in dem Freibad gewesen.

Ablauf des tödlichen Vorfalls

Zwei Badebesucher entdeckten den Jugendlichen gegen 19.45 Uhr in einer Zwischenstation der Rutsche. Sie zogen ihn aus dem Wasser und riefen umgehend Hilfskräfte. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass das Opfer unter den Jugendlichen war, die die Anlage nutzten. Die genauen Umstände, die zum Tod führten, sind noch nicht abschließend geklärt. Erste Hinweise darauf, dass der Junge körperliche Einschränkungen hatte, die ihn von der Nutzung der Rutsche abhalten sollten, liegen der Polizei nicht vor.

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Polizeieermittlungen und Zeugenaufruf

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Behörden suchen intensiv nach Zeugen, die zum Zeitpunkt des Vorfalls im Bereich der Wasserrutsche Wildwasserfluss waren. Personen, die etwas Ungewöhnliches beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden. Die Kontaktaufnahme ist unter der Nummer 07432/9550 beim Polizeirevier Albstadt möglich. Die Behörden möchten diese Informationen sammeln, um den Hergang des Unglücks rekonstruieren zu können.

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Psychosoziale Unterstützung für Betroffene

Nach dem Schicksalsschlag kümmerten sich Mitarbeiter der psychosozialen Notfallversorgung um die Anwesenden. Im Fokus standen dabei die Mitglieder der Jugendgruppe sowie die Ersthelfer, die den Jungen gefunden hatten. Die emotionalen Folgen eines solchen Vorfalls wiegen schwer, insbesondere für Gleichaltrige. Die Einsatzkräfte stellten sicher, dass die Betroffenen professionelle Hilfe erhielten. Dies ist ein standardisiertes Vorgehen bei traumatischen Ereignissen in der Öffentlichkeit.

Reaktion der Öffentlichkeit und Lage im Badkap

Das Freizeitbad Badkap in Albstadt steht nun im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die Nachricht vom Tod eines jungen Besuchers hat die Gemeinde erschüttert. Die genauen technischen Gründe für den Unfall sind weiterhin unklar. Die Behörden betonen jedoch, dass es keine Anzeichen für eine vorherige gesundheitliche Eignungsprüfung gibt, die den Jungen von der Rutsche ausgeschlossen hätte. Die Untersuchung wird zeigen, ob es technische Mängel oder menschliches Versagen gab.