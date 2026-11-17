Ein 32-Jähriger verursachte in Bayern bei einer Flucht vor der Polizei einen tödlichen Unfall. Eine 13-Jährige kam ums Leben. Festnahme wegen Tötungsdelikts.

Ein 32-jähriger Autofahrer hat in der bayerischen Gemeinde Sailauf durch eine fluchtbedingte Fahrt gegen einen Gehweg ein 13-jähriges Mädchen getötet. Die Polizeidirektion Aschaffenburg bestätigte am Dienstag, dass das Opfer noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag, nachdem es vom Fluchtfahrzeug erfasst worden war. Der Unfall ging auf eine vorherige Verkehrskontrolle zurück, die der 32-Jährige mit hoher Geschwindigkeit und unter Missachtung der Straßenverkehrsordnung beendete.

Kriminaltechnische Details der Fluchtfahrt

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei ergaben, dass der 32-jährige Hauptverdächtige zum Zeitpunkt der Tat gestohlene Kfz-Kennzeichen an seinem Fahrzeug montiert hatte. Als die Beamten versuchten, das Kraftfahrzeug zu einer Kontrolle anzuhalten, brach der Fahrer die Kontrolle ab und nahm die Flucht auf. Dabei ignorierte er die Anweisungen der Polizei und setzte seine Fahrt fort, wodurch er in einen dynamischen und extrem gefährlichen Verkehrszustand geriet.

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Während der Flucht durch Sailauf überholte der 32-Jährige ein anderes Fahrzeug auf der rechten Seite über den Bürgersteig. Diese illegale Überholmanöver führte direkt zu einer Kollision mit dem überholten Pkw. Unmittelbar im Anschluss prallte das Fahrzeug des 32-Jährigen gegen ein weiter vorausfahrendes Auto. Diese Kette von Zusammenstößen und die daraus resultierende Unberechenbarkeit der Fahrzeugbewegungen erzeugten eine unmittelbare Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer in der betroffenen Zone.

Schwere Verletzungen und Festnahmen am Tatort

Neben dem tragischen Tod des 13-jährigen Mädchens wurden bei dem komplexen Unfallgeschehen weitere Personen schwer verletzt. Eine Mutter und ihr sechsjähriges Kind erlitten bei den Zusammenstößen Verletzungen, die als leicht eingestuft wurden. Beide Opfer wurden medizinisch versorgt. Der 32-jährige Fahrer und sein 34-jähriger Beifahrer, die beide ebenfalls bei dem Unfall verletzt wurden, konnten am Tatort identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Die Festnahmen erfolgten auf Grundlage des Anfangsverdachts eines Tötungsdelikts, da die Flucht als grob fahrlässig und lebensgefährlich gewertet wird.

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Wahrnehmung des Opfers und medizinische Maßnahmen

Die 13-Jährige wurde während der Unfallaufnahme und der Sicherung der Fahndungsunterlagen hinter einer Hecke entdeckt. Sie war von dem Fahrzeug erfasst worden und schwer verletzt worden. Sofort nach der Entdeckung des Mädchens wurden umfassende Erste-Hilfe-Maßnahmen durch die anwesenden Polizeibeamten und Rettungskräfte eingeleitet. Ein Notarzt versuchte verzweifelt, die Lebenszeichen des Mädchens zu stabilisieren und ihre Verletzungen zu behandeln.

Trotz der sofortigen und professionellen medizinischen Intervention durch den Notarzt und das Rettungsteam konnte der Tod des 13-jährigen Opfers nicht abgewendet werden. Die Ärzte stellten nach allen erfolglosen Reanimierungsversuchen den Tod des Mädchens fest. Die Polizei Aschaffenburg betonte in ihrer Mitteilung, dass die ärztlichen Maßnahmen so schnell und umfassend wie möglich waren, aber das Ausmaß der erlittenen Verletzungen letal war. Die genauen Umstände der Kollision mit dem Mädchen wurden im Rahmen der forensischen Gutachten weiter aufgeklärt.

Rechtliche Konsequenzen und laufende Fahndung

Gegen den 32-jährigen Hauptverdächtigen und seinen 34-jährigen Beifahrer wird seit der vorläufigen Festnahme ermittelt. Die Staatsanwaltschaft führt die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdelikts. Dieser Vorwurf resultiert aus der Kombination aus der fluchtbedingten gefährlichen Fahrweise, der Verwendung gestohlener Kennzeichen und der daraus entstandenen tödlichen Folge für das Kind. Die Festgenommenen werden derzeit vernommen, wobei die Polizei die rechtlichen Schritte gegen die beteiligten Personen intensiviert hat.

Die Fahndung nach weiteren möglichen Zeugen oder Informationen zum Verbleib der gestohlenen Kennzeichen läuft weiter. Die Polizei Aschaffenburg bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe, falls jemand Hinweise auf die Tat oder die Tathandlung des 32-Jährigen hat. Der Fall hat in der Region Sailauf und Umgebung für Bestürzung gesorgt, da die Flucht vor einer Routinekontrolle in einen katastrophalen Verkehrsunfall mit Todesfolge mündete. Die weitere Aufklärung der genauen Geschwindigkeit und der Bremsmanöver liegt bei den technischen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.