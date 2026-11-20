Ein 30-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Freitagmorgen in Berlin-Friedrichshain bei einer Kollision mit einer Straßenbahn auf der Landsberger Allee ums Leben gekommen. Der Verkehr ist beeinträchtigt.

Am Freitagmorgen ereignete sich im Berliner Bezirk Friedrichshain ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 30-jähriger Mann ums Leben kam. Der tödliche Vorfall geschah kurz vor 7 Uhr auf der belebten Landsberger Allee, als der Fahrer eines E-Scooters mit einer Straßenbahn kollidierte. Die Polizei Berlin informierte über die Plattform X über den tragischen Verlauf des Geschehens und die daraus resultierenden schwerwiegenden Folgen für die beteiligten Parteien.

Schwerer Unfall auf der Landsberger Allee

Der 30-jährige E-Scooter-Fahrer erlitt bei der Kollision so massive Verletzungen, dass er trotz medizinischer Versorgung eine Stunde später im Krankenhaus verstarb, wie ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel bestätigte. Der Fahrer der Straßenbahn geriet durch den Zusammenstoß in einen tiefen Schock und konnte den Vorfall zunächst nicht verarbeiten. Der genaue mechanische Ablauf der Kollision, der zu diesem fatalen Unglück führte, wurde von den zuständigen Behörden auf Nachfrage nicht detailliert offengelegt, um mögliche Ermittlungen nicht zu beeinträchtigen.

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Verkehrsbehinderungen durch Tram-Störung

Infolge der Kollision ist der Straßenbahnverkehr auf mehreren Linien im betroffenen Abschnitt vollständig unterbrochen. Die Verkehrsinformationszentrale meldete auf X, dass die Linien M5, M6, M8 und M16 von der Sperrung betroffen sind. Der Unfallort erstreckt sich über einen Abschnitt der Landsberger Allee zwischen der Storkower Straße und der Petersburger Straße, was zu erheblichen Verspätungen und Umleitungen für tausende Pendler in der Hauptstadt führte. Die Sperrung des Abschnitts ist für die gesamte morgendliche Rushhour eine massive Belastung für den öffentlichen Nahverkehr.

Gefährlicher Knotenpunkt in Berlin-Friedrichshain

Die Kreuzung von Landsberger Allee mit der Ebertystraße sowie der Conrad-Blenkle-Straße gilt bereits seit langem als besonders unfallträchtig und gefährlich für alle Verkehrsteilnehmer. Anwohner und lokale Schulen haben in der Vergangenheit wiederholt auf die Sicherheitsrisiken an dieser Stelle hingewiesen. Die Problematik ist nicht neu und wurde bereits im Jahr 2023 intensiv thematisiert, als die Nachbargemeinschaft auf dringenden Handlungsbedarf hinwies. Die hohe Verkehrsdichte und die komplexe Infrastruktur an dieser Kreuzung tragen maßgeblich zur Gefährdungssituation bei.

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Langjährige Forderungen nach Sicherheitsmaßnahmen

Bereits 2023 hatten Elternvertreter der Maria-Leo-Grundschule und der Tesla-Schule im Dialog mit dem Tagesspiegel konkrete Forderungen nach Verbesserungen der Verkehrssicherheit vorgetragen. Die Angehörigen forderten damals eine geänderte Ampelschaltung an den Kreuzungen, um die Sichtverhältnisse und die Übergabezeit für Fußgänger und Radfahrer zu optimieren. Zusätzlich verlangten sie ein striktes Tempolimit für die dort verkehrenden Straßenbahnen, um die Unfallrisiken deutlich zu reduzieren. Diese Warnungen blieben bisher weitgehend folgenlos, was die Tragik des aktuellen Vorfalls zusätzlich unterstreicht.

Polizeiliche Maßnahmen und Ermittlungen

Die Berliner Polizei hat die Arbeiten an der Unfallstelle aufgenommen, um die genauen Umstände des Todesfalls aufzuklären. Da der E-Scooter-Fahrer verstorben ist, handelt es sich um eine Verkehrstotschlag-Untersuchung, bei der alle technischen Daten der Fahrzeuge sowie Zeugenaussagen gesichert werden. Die Sperre des Abschnitts auf der Landsberger Allee bleibt so lange bestehen, wie die Spurensicherung und die Freiräumung der Unfallstellen notwendig sind. Betroffene Bürger werden gebeten, den Bereich zu meiden und alternative Routen über benachbarte Straßen zu nutzen, um den Verkehr nicht weiter zu behindern.