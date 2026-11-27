Klage über Unfall mit BVG-Bus und Radfahrerin. Details zu Totwinkel-Systemen und polizeilichen Ermittlungen in Berlin-Friedenau.

Bei einem schwerwiegenden Verkehrsunfall in der Potsdamer Straße in Berlin wurde eine achtjährige Radfahrerin tödlich verletzt. Das involving Fahrzeug war ein Gelenkbus der Berliner Verkehrsbetriebe ( BVG) vom Typ Mercedes-Benz Citaro C2 G. Die Polizei stoppte den Bus erst an der Kaisereiche in Friedenau. Der Vorfall ereignete sich vor knapp zwei Wochen, genauer am 14. November gegen 17 Uhr.

Fahrzeug Details und Unfallhergang

Der beteiligte Bus mit der Nummer 5083 wurde im November 2020 geliefert. Es handelt sich um ein dreiaxiges Fahrzeug mit einer Länge von mehr als 18,1 Metern. Das Leergewicht beträgt 16,6 Tonnen und das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 28 Tonnen. Der Bus war an einer Ampel in der Potsdamer Straße positioniert, links neben einer Mutter und ihrem Kind. Als das Licht auf Grün sprang, starteten alle Teilnehmer. Das Kind verlor dabei das Gleichgewicht und stürzte.

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Der Busfahrer bemerkte den Sturz laut Berichten wahrscheinlich nicht sofort. Ein Busexperte erklärte gegenüber der Berliner Zeitung, dass die Gelenktechnologie des Fahrzeugs dämpfend wirkt. Daher könnten Erschütterungen im vorderen Teil des Busses nicht wahrgenommen worden sein. Nur Gutachter können hier eine definitive Aussage treffen. Die Mutter erlitt wie auch der 55-jährige Fahrer einen Schock. Die Ermittlungen der Polizei sind noch nicht abgeschlossen.

Technologie Analyse und Assistenzsysteme

Aus den vorliegenden Informationen geht hervor, dass der Bus 5083 mit keinem Totwinkel-Assistenten ausgestattet war. Solche Abbiegeassistenten sind seit dem 6. Juli 2022 für neue Fahrzeugtypen über 3,5 Tonnen Pflicht. Seit dem 7. Juli 2024 gilt diese Anforderung auch für alle neuen Fahrzeuge insgesamt. Die BVG hat bereits im Jahr 2020 Busse mit dieser Sicherheitstechnik erworben. Der spezifische Einsatzbus verfügte jedoch nicht darüber.

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Laut Susanne Grittner vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Berlin müssen die Systeme eine Zone von 90 Zentimetern bis 3,50 Metern rechts neben dem Bus überwachen. Dies erstreckt sich zwei Meter nach vorn und neun Meter nach hinten. Bei Kollisionsgefahr erfolgt eine optische, akustische oder haptische Warnung. In diesem spezifischen Fall fand der Unfall weiter hinten statt, außerhalb dieses abgedeckten Bereichs. Das stützt die These, dass die Technik den Unfall nicht verhindert hätte.

Sicherheit und Rechtliche Rahmenbedingungen

Andere Beobachter weisen darauf hin, dass Abbiegeassistenten bei der BVG oft erst aktiv werden, wenn der Blinker gesetzt ist. Der Fahrer hatte in diesem Moment keinen Blinker gesetzt, da er in der Potsdamer Straße bleiben wollte. Die BVG hat mehr als 900 Gelenkbusse in ihrem Fuhrpark. Das Unternehmen äußerte sich aktuell nicht zur technischen Ausstattung des betroffenen Fahrzeugs.

Die polizeilichen Ermittlungen laufen noch, daher gibt es keine weiteren offiziellen statements zur Sicherheitsausstattung. Der ADGF nutzt in der Potsdamer Straße Geisterräder aus weißem Material, um an getötete Radfahrer zu erinnern. In Berlin kamen in diesem Jahr bereits sechs Radfahrer ums Leben. Die rechtliche Lage zu den Assistenzsystemen ist klar definiert, doch ihre Anwendungsgrenzen zeigen sich in komplexen Verkehrssituationen wie dieser.