Schwere Kollision in Cloppenburg: Ein 57-jähriger Fußgänger kam bei einem Unfall mit einer 59-jährigen Autofahrerin ums Leben. Die Polizei prüft Alkoholeinfluss.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagabend in der niedersächsischen Stadt Cloppenburg ereignet und forderte ein menschliches Leben. Ein 57-jähriger Mann starb nach einem frontal Zusammenstoß mit einem Auto, während er eine Straße überquerte. Die genauen Umstände des Vorfalls werden derzeit von den Ermittlungsbehörden rekonstruiert, wobei zunächst technische und menschliche Fehler ausgeschlossen werden sollen.

Hergang des tödlichen Unfallhergangs

Der 57-Jährige befand sich am Sonntagabend im Zeitraum kurz vor 18.14 Uhr, als er die Löninger Straße in Cloppenburg zu Fuß überqueren wollte. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich eine 59-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw in Richtung Innenstadt. Die Kollision war so heftig, dass der Fußgänger zunächst auf die Motorhaube des Fahrzeugs geschleudert wurde und anschließend auf die Fahrbahn aufschlug. Trotz sofortiger und intensiver Wiederbelebungsmaßnahmen durch Rettungskräfte konnte der Tod des Mannes nicht verhindert werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle, was die Schwere der auftretenden Kräfte unterstreicht.

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Alkoholverdacht und behördliche Maßnahmen

Ermittlungsbehörden stellten bei der 59-jährigen Fahrerin einen klaren Alkoholverdacht fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen messbaren Wert von 0,33 Promille. Aufgrund dieses Werts bestand nach polizeilichen Angaben der konkrete Verdacht, dass die Fahrerin zum Zeitpunkt der Tat unter dem Einfluss von Alkohol stand. Als Konsequenz musste die Frau eine Blutprobe abgeben, um die genaue Konzentration im Blut festzustellen. Zudem wurde ihr Führerschein auf richterliche Anweisung beschlagnahmt, um weitere Sicherheitsrisiken im Straßenverkehr auszuschließen.

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Schutzmaßnahmen und psychologische Betreuung

Zur Sicherung der Beweislage und zur Abwehr weiterer Gefahren wurde die Löninger Straße während der gesamten Unfallaufnahme vollständig für den Verkehr gesperrt. Der Zusammenstoß traf nicht nur den verunglückten Fußgänger schwer, sondern hinterließ auch bei den Insassen des Fahrzeugs deutliche psychische Spuren. Die 59-jährige Fahrerin erlitt einen schweren Schock infolge des Ereignisses. Sie und ihr Beifahrer wurden noch am Ort des Geschehens psychologisch betreut, um die akute traumatisierende Erfahrung professionell abzufedern. Die genauen Umstände, die zur Kollision führten, stehen jedoch zunächst noch nicht vollständig fest und sind Gegenstand der laufenden Fahndung und Analyse durch die Polizei.