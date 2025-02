Tödlicher Unfall in der Jagst: Fahrerin eines Toyota Auris gefunden

Ein Toyota Auris ist am Dienstagabend auf der Bundesstraße 19 in die Jagst gestürzt. Die Fahrerin wurde tot geborgen. Die Suche nach dem Fahrzeug wurde eingestellt und wird bei Tageslicht fortgesetzt.

Ein Toyota Auris befuhr am 13. Februar 2025, gegen 18.45 Uhr, die Bundesstraße 19 von Hohebach in Richtung Dörzbach. Auf der schneeglatten Straße streifte der PKW einen entgegenkommenden Wagen. Im Anschluss kam der Toyota nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in die Jagst . Das Fahrzeug treibt ab und ging unter. Die Feuerwehr führte umfangreiche Suchaktionen durch. Gegen 21.20 Uhr wurde die 76-jährige Fahrerin in den Ästen im Uferbereich gefunden.

Die Frau konnte leider nur noch tot geborgen werden. Das Fahrzeug wurde bislang noch nicht geborgen. Die Fahrerin befand sich allein im Fahrzeug. Die Suche nach dem Fahrzeug wurde gegen 22.40 Uhr eingestellt und wird bei Tageslicht und nach Normalisierung des Wasserpegels fortgeführt.





CityReport / 🏆 59. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Unfall Fahrzeug Jagst Toyota Auris Fahrerin

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Intermezzo mit Qualitäten: Der Toyota Auris als GebrauchterDas Auto war vor allem ein Namensexperiment: Statt Corolla versuchte es der japanische Hersteller mit dem Schriftzug Auris am Blech. Die Langzeitqualität des Kompaktmodells blieb davon unberührt.

Weiterlesen »

Frau bei Unfall schwerstverletzt: Fahrerin weicht Hasen ausSie wollte ein Tierleben retten – und verletzte sich und ihre Tochter: Eine Autofahrerin hat am Dienstagvormittag in der Nähe von Bützow (Kreis Rostock)

Weiterlesen »

BMW-Fahrerin verliest auf B206 die Kontrolle - Leichtverletzte bei UnfallAuf der B206 zwischen Schlotfeld und Itzehoe kam es am Mittwochvormittag zu einem Unfall mit einer Leichtverletzten. Eine Autofahrerin verlor auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren BMW.

Weiterlesen »

Rheinland-Pfalz & Saarland: Mann nötigt, überholt und würgt Fahrerin auf BundesstraßeErst fährt er ihr ganz dicht auf, am Ende würgt er sie. Nun sucht die Polizei nach einem Autofahrer.

Weiterlesen »

Mannheim Innenstadt: Falsche Fahrerin gesteht angeblichen UnfallMannheim (lsw) - Nach einem Unfall beim Ausparken soll eine 49-Jährige eine andere Frau vorgeschickt haben, um die Tat auf sich zu nehmen. Am Samstag sei

Weiterlesen »

Baden-Württemberg: Falsche Fahrerin gesteht angeblichen UnfallBeim Ausparken stößt eine Frau mit dem Wagen gegen ein Auto. Sie flüchtet. Danach soll sie eine andere Frau gebeten haben, die Schuld auf sich zu nehmen.

Weiterlesen »