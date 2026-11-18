Amelia F. (19) starb nach einem Unfall mit dem Auto ihres Bruders Filip. Dieser fuhr unter Alkoholeinfluss, versteckte Kennzeichen und flüchtete. Jetzt steht er vor Gericht.

Amelia F. verliert am vergangenen Samstag ihr Leben bei einem tragischen Verkehrsunfall in Polen. Die 19-jährige Schülerin war auf dem Heimweg von einer nächtlichen Feier, als sie in der Nähe des Dorfes von einem Fahrzeug erfasst wurde. Der Fahrer des Autos, ein Ford Galaxy, steuerte ihr eigener Bruder Filip F. Die junge Frau wurde schwer unter das Fahrzeug gedrückt und starb später im Krankenhaus an den Folgen der Verletzungen.

Tathergang und Fluchtversuch

Die Ereignisse beginnen am späten Abend, als die Geschwister Amelia F., Michał F. und Filip F. (25) eine Party im Dorf besuchen. Gegen 23 Uhr entscheiden sie sich, nach Hause zurückzukehren. Amelia F. und Michał F. gehen zu Fuß, während Filip F. den Ford Galaxy steuert. Zeugen berichten später, dass Filip F. den Wagen wiederholt nah an Fußgänger heranführte, um diese zu erschrecken. Dieser fatalistische Fahrentstil führt direkt zur Kollision mit seiner Schwester. Nach dem Aufprall versucht Filip F. nicht, sofort Hilfe zu holen, sondern schraubt das Nummernschild vom Auto ab und wirft es weg. Erst nachdem er die Spuren verwischt hat, ruft er den Rettungsdienst an und behauptet fälschlicherweise, sein Fahrzeug sei gestohlen worden.

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Alkohol und fehlende Lizenz

Die Polizei ermittelt gegen Filip F. und stellt bei der Tatbeteiligung massive Verstöße fest. Bei der Kontrolle weist der 25-Jährige einen Promillewert von 1,7 auf. Darüber hinaus fährt er ohne Führerschein und ohne Versicherungsschutz. Die Minuten, die er mit der Vertuschung der Tatablauf verbringt, werden als kritischer Faktor gewertet. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Rettungsdienste ziehen die schwer verletzte Amelia F. unter dem Wagen hervor. Ein Rettungshubschrauber bringt das Mädchen in ein Krankenhaus, wo sie jedoch wenig später verstorben ist. Filip F. wurde festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

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Strafverfahren und Geständnis

Staatsanwalt Marek Kozak, Sprecher der Bezirksstaatsanwaltschaft Lublin, stellt die Position der Anklage klar. Filip F. gab an, zuvor mit seinen Geschwistern und einem Freund Alkohol getrunken zu haben. Er behauptete gegenüber den Ermittlern, er sei den zu Fuß gehenden Geschwistern gefolgt und wisse nicht, wie es zum Zusammenstoß kam. Die Begründung für die Vertuschung Aktion führt er auf Panik und Angst zurück. Seit seiner Festnahme hat er Geständnis abgelegt. Die Staatsanwaltschaft Lublin bereitet die juristischen Schritte vor, um die Verantwortung für den Tod der jungen Frau rechtlich zu ahnden.

Schock im Dorf und Vermisste Zukunft

Das Dorf, in dem Amelia F. mit ihrer Familie lebte, steht unter Schock. Die Familie umfasst insgesamt elf Geschwister, was die Tragweite des Verlusts unterstreicht. Eine Nachbarin beschreibt Filip F. als fleißig, erwähnt jedoch auch ein Alkoholproblem. Amelia F. war eine vielversprechende Schülerin, die Landschaftsarchitektin werden wollte. Ihre Lehrer drücken auf Facebook ihr Beileid aus. Sie würdigen sie als außergewöhnliche Persönlichkeit, die mit ihrer Stimme jede Schulbereicherung bereichert habe. Die Gemeinde trauert um ein junges Leben, das durch Alkohol und Fahrlässigkeit brutal beendet wurde.