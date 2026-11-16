Eine junge Fußgängerin starb bei einer Polizeiverfolgungsjagd in Sailauf. Zwei Männer wurden festgenommen, nachdem ihr Mitsubishi Kinder und Autofahrer traf.

Zwei Männer im Alter von 32 und 34 Jahren gerieten am Montagabend in Sailauf bei Aschaffenburg in eine tödliche Kollision mit der Polizei. Ihre Verfolgungsjagd endete mit einem Zusammenstoß, bei dem ein 13-jähriges Mädchen auf dem Gehweg lebensgefährlich verletzt wurde. Die Teenagerin erlag ihren Verletzungen trotz sofortiger medizinischer Hilfe. Die Polizeistreife hatte den Mitsubishi der beiden Männer wegen gestohlener Kennzeichen um 18:45 Uhr bemerkt und den Halt befohlen.

Detaillierter Ablauf der Kollision und Folgen

Der Fahrer des Mitsubishi ignorierte das Stoppsignal der Beamten und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit Richtung Sailauf. Bei der Verfolgung durch die Streife täuschte der Fahrer an einer Bushaltestelle einen Halt vor, beschleunigte jedoch erneut. Dabei überholte er rechts einen Kia auf dem Gehweg, ein Manöver, das außerhalb des Sichtfelds der verfolgenden Polizeistreife stattfand.

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Bei diesem Überholmanöver kollidierte der flüchtende Mitsubishi mit dem Kia und einem weiteren Audi, in dem eine Familie saß. Die Mutter und ihr sechs Jahre altes Kind wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Der Mitsubishi erfasste zudem die junge Fußgängerin auf dem Gehweg, schleuderte sie hinter eine unbeleuchtete Hecke und verursachte so den tödlichen Unfall.

Reaktion der Behörden und Festnahmen

Laut einem Polizeisprecher konnten trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen und der Behandlung durch einen Notarzt nur noch der Tod der Teenagerin festgestellt werden. Die beiden Insassen des Mitsubishi, ein 32-Jähriger und ein 34-Jähriger, wurden noch vor Ort vorläufig festgenommen.

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Beide Männer kamen verletzt in ein Krankenhaus. Sie stehen im Zentrum der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Ein Gutachter soll in den kommenden Tagen den genauen Hergang des Unfalls und die Schuldfrage klären. Die genauen Umstände der Kollision stehen noch nicht vollständig fest, doch der Anfangsverdacht steht.

Rechtliche Schritte und nächste Schritte

Am Dienstag soll die Staatsanwaltschaft über eine mögliche Vorführung der beiden Männer beim Amtsgericht entscheiden. Der Anfangsverdacht umfasst ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen sowie ein Tötungsdelikt. Sollte das Gericht die Vorführung anordnen, besteht die Gefahr, dass die beiden Männer in Untersuchungshaft genommen werden.

Die Ermittlungen der Polizei gehen weiter. Es wird geprüft, ob weitere Fahrlässigkeitsvorwürfe gegen die beteiligten Fahrer bestehen. Die Familie des KIA-Autos sowie die Angehörigen des verunglückten Mädchens befinden sich in Schockzuständen. Die Straße in Sailauf wurde nach dem Unfall für mehrere Stunden gesperrt, um die Spuren sicherzustellen.