Tödlicher Unfall in Therme Miramar: 25-Jähriger stirbt nach Rutschenkollision

Ein 25-jähriger Mann verunglückte schwer auf der Twister-Rutsche der Therme Miramar und verstarb nach Tagen im Krankenhaus. Die Ursache ist unklar, die Therme weist eine Mitschuld zurück.

Ein tragischer Unfall überschattet das Freizeitangebot der Therme Miramar in Weinheim. Ein 25-jähriger Mann besuchte das Erlebnisbad und erlitt auf der als schwer eingestuften Rutschbahn Twister schwere Verletzungen, an denen er wenige Tage später starb.

Nach Angaben eines Sprechers des Bades stießen mehrere Gäste in der 150 Meter langen Rutsche zusammen. Die Twister-Rutsche ist laut Therme für Kinder ab zehn Jahren freigegeben und wird auf der Webseite als schwer eingestuft. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Familie des Verstorbenen gab über die Rhein-Neckar-Zeitung bekannt, dass der Mann infolge der Kollision das Bewusstsein verlor und Wasser in die Lunge bekam, was zu einer Unterbrechung der Sauerstoffversorgung des Gehirns führte.

Der Mann wurde am Ende der Rutsche bewusstlos aus dem Wasser gezogen und umgehend von den Mitarbeitern der Therme erstversorgt, jedoch waren seine Verletzungen so schwer, dass Wiederbelebungsmaßnahmen notwendig waren. Im Krankenhaus stellten die Ärzte den Hirntod fest. Nach mehreren Tagen im Koma wurden die lebenserhaltenden Maßnahmen am vergangenen Freitag eingestellt. Die Nachricht von dem Tod des 25-Jährigen löste in der Region Bestürzung aus.

Ein Sprecher der Therme Miramar drückte in einer Stellungnahme sein tiefes Mitgefühl aus: Unser Mitgefühl gilt der Familie, den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen. Die Nachricht hat uns tief betroffen gemacht. Weiter erklärte der Sprecher, dass die Polizei zunächst nicht benachrichtigt wurde, weil sich aus der Lage nicht ergeben habe, dass ein strafrechtlich relevantes Geschehen vorliege. Erst später wurden die Behörden eingeschaltet.

Die Therme betont, dass nach derzeitigem Kenntnisstand kein Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit der Rutsche und dem Unfall bestehe. Es gebe klare Sicherheitsregeln für den gesamten Rutschenbereich, und die Anlage werde regelmäßig geprüft. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar, und die Ermittlungen dauern an. Der Vorfall wirft Fragen zur Sicherheit von Rutschbahnen in öffentlichen Bädern auf.

Die Twister-Rutsche ist bekannt für ihre schnellen Kurven und langen Durchfahrten. In den sozialen Medien wird diskutiert, ob die Alters- und Größenbeschränkungen ausreichend sind. Die Therme Miramar hat bislang keine weiteren Maßnahmen wie eine vorübergehende Schließung der Rutsche angekündigt. Die Familie des Verstorbenen steht nun vor der schweren Aufgabe, den Verlust zu verarbeiten.

Der Fall zeigt, wie schnell aus einem harmlosen Freizeitbesuch eine Tragödie werden kann. Die Öffentlichkeit wartet auf die Ergebnisse der polizeilichen Ermittlungen, um mehr über die genauen Umstände des Unglücks zu erfahren. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Vorfall dazu beiträgt, die Sicherheitsstandards in Erlebnisbädern weiter zu verbessern, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Die Therme Miramar ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Metropolregion Rhein-Neckar und lockt jährlich tausende Besucher mit ihren zahlreichen Rutschen und Becken.

Der Unfall hat das Vertrauen vieler Gäste erschüttert. Die Betreiber betonen jedoch, dass die Sicherheit der Gäste oberste Priorität habe und man alle Vorschriften einhalte. Der abschließende Bericht der Ermittlungen wird zeigen, ob es Mängel gab oder ob es sich um einen bedauerlichen Einzelfall handelt. Die Angehörigen des Verstorbenen wollen nun erst einmal Ruhe und Zeit, um zu trauern.

Die Behörden appellieren an die Respektierung der Privatsphäre. In den nächsten Tagen wird die Polizei weitere Zeugen befragen und die technischen Gegebenheiten der Rutsche überprüfen





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