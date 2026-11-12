Tödlicher Unfall Sechtem: Haftbefehl gegen 21-jährigen Fahrer erlassen

Nach dem tödlichen Unfall mit einem schwarzen Mini in Sechtem wurde Haftbefehl gegen den 21-jährigen Fahrer erlassen. Die 14-jährige Schülerin starb an der Stelle.

Am Dienstagmorgen ereignete sich in Bonn- Sechtem ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein junges Mädchen tödlich verletzt wurde. Die 14-Jährige befand sich auf ihrem Weg zur Schule, als sie mit ihrem Fahrrad durch den Ortsteil fuhr. Plötzlich rasten die Lichter eines schwarzen Mini auf sie zu und erfassten das Mädchen schwer.

Der Fahrer des Kleinwagens verließ den Unfallort sofort zu Fuß und flüchtete vom Tatort. Trotz der sofortigen Hilfe durch Einsatzkräfte starb das Opfer an der Unfallstelle. Die 14-jährige Schülerin überlebte den Aufprall nicht. Die Umstände des Vorfalls schockieren die Bewohner des Stadtteils schwer.

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Ermittlungen gegen Fahrer und Beifahrerin

Die Staatsanwaltschaft geht von einer Fahrlässigkeit oder sogar Totschlag aus. Bereits vor dem Vorfall fiel der 21-jährige Tatverdächtige durch wiederholte Verkehrsdelikte auf. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich eine 18-jährige Frau als Beifahrerin im Inneren des Fahrzeugs. Beide Personen wurden von der Polizei bereits erkennungsdienstlich behandelt.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Autobesitzers trafen die Beamten auf sieben weitere Personen. Die Polizei sicherte dort entscheidende Spuren, darunter sogar Kleidung der mutmaßlichen Beteiligten. Diese Beweise sollten später bei der Klärung der Unfallhergänge eine zentrale Rolle spielen. Die Anwesenheit der anderen Personen im Fahrzeug war zunächst unklar.

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Verhaftung und rechtliche Konsequenzen

Da keine der sieben vorgefundenen Personen ein Geständnis ablegte, nahm die Polizei alle in Gewahrsam. Sie wurden zunächst ins Polizeipräsidium Bonn gebracht, um ihre Aussagen zu Protokoll zu geben. Kurz darauf wurden alle außer dem Hauptverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen konzentrierten sich fortlaufend auf den 21-Jährigen.

Aufgrund der Auswertung der ersten Ermittlungsergebnisse verdichtete sich der Verdacht gegen den Mann erheblich. Die Polizei konnte ihn schließlich festnehmen. Ein Richter hat nun Haftbefehl gegen den 21-jährigen Mann erlassen. Er muss sich nun den Vorwürfen stellen, die mit dem tödlichen Unfall in Sechtem zusammenhängen. Die justiziale Aufarbeitung hat begonnen.