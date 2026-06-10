Tödlicher Vorfahrtsunfall bei Bad Wurzach - 15-Jähriger stirbt, drei Verletzte

Bei einem Vorfahrtsunfall nahe Bad Wurzach ist ein 15-jähriger Jugendlicher gestorben. Drei weitere junge Menschen wurden teils lebensgefährlich verletzt. Die Unfallursache wird von einem Gutachter ermittelt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang nahe Bad Wurzach ist ein 15-jähriger Jugendlicher ums Leben gekommen. Drei weitere junge Menschen wurden teils lebensgefährlich verletzt.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei soll ein 19-Jähriger, der mit drei weiteren Jugendlichen im Auto unterwegs war, am Mittag einem 59-jährigen Autofahrer die Vorfahrt genommen haben. In einer Einmündung krachten beide Fahrzeuge mit voller Wucht zusammen. Durch die Heftigkeit des Aufpralls wurden die Autos in den Grünstreifen geschleudert und komplett zerstört. Der 15-Jährige war im Wagen eingeklemmt.

Die Feuerwehr befreite ihn aus dem Wrack, doch jede Hilfe kam zu spät. Der 19-jährige Fahrer sowie zwei 17-jährige Mitfahrer erlitten schwere bis lebensgefährliche Verletzungen. Der 59-jährige Fahrer des zweiten Fahrzeugs erlitt leichte Verletzungen. Mehrere Rettungswagen und Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Die Landesstraße blieb bis in den Abend gesperrt. Ein Unfallgutachter soll nun klären, wie es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam





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