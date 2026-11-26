Eine Person ist am Donnerstagmorgen bei Ergoldsbach (Landkreis Landshut) von einem Zug erfasst worden und gestorben. Die Bahnstrecke zwischen Landshut und Regensburg war rund drei Stunden teilweise gesperrt.

Auf der Bahnstrecke zwischen Landshut und Regensburg kam es am Donnerstagmorgen zu Einschränkungen. Wegen eines Polizeieinsatzes war ein Streckenabschnitt gesperrt. und Neufahrn am Donnerstagmorgen gesperrt.

Laut Informationen der Kriminalpolizei Landshut ist eine Person im Ortsgebiet von Ergoldsbach vom Zug erfasst worden. Sie sei noch am Unfallort verstorben. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Die Bahnstrecke blieb während des Einsatzes auf dem betroffenen Abschnitt von etwa 7.30 bis 10.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

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Betroffen waren laut der Deutschen Bahn die Linien RE 2, RE 22 und RB 33, ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. Mittlerweile ist die Strecke wieder frei, es kommt laut Bahn aber noch zu Verspätungen. Bei mein idowa folgen Sie Orten, Themen und Autoren.