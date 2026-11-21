Die Polizei in Arlington ermittelt nach dem Tod des Fans Mario Narro. Ein Zusammenstoß im AT&T Stadium könnte der Auslöser gewesen sein.

Ermittlungen laufen nach dem tödlichen Ende eines Fußballfans im US-Bundesstaat Texas. Die Polizei in Arlington rekonstruiert den Hergang eines Vorfalls, der sich direkt im Anschluss an ein Spiel zwischen den Dallas Cowboys und den San Francisco 49ers ereignete. Der 36 Jahre alte Besucher des Stadions, Mario Narro, verstarb einige Tage später im Krankenhaus, nachdem er sich eine Verletzung zugezogen haben soll.

Details zum Vorfall im Stadion

Die zuständigen Beamten gehen davon aus, dass der Zusammenstoß am vergangenen Sonntag kurz vor oder während des Kickoffs im AT&T Stadium stattfand. Nach den ersten Angaben der Polizei soll Mario Narro während einer Auseinandersetzung mit einem anderen Gast der Veranstaltung gestürzt sein. Trotz der körperlichen Belastung folgte der Mann dem Spielverlauf bis zum Schluss, was die Situation für die Anwesenden zunächst verwirrend machte.

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Reaktion der Stadionbetreiber

Die Lage spitzte sich erst zu, als Narro über starke Schmerzen klagte. Ein Begleiter informierte daraufhin die Sanitäter, die sich im Stadion befanden, um medizinische Hilfe zu leisten. Die Rettungskräfte wurden zum Ort des Geschehens gerufen, doch konnte das Leben des 36-Jährigen nicht mehr gerettet werden. Die genaue Schwere der initialen Verletzung bleibt jedoch Teil der laufenden Untersuchung.

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Medizinische und polizeiliche Aufklärung

Um den genauen Ablauf der Kollision sicher zu dokumentieren, prüfen die Ermittler aktuell die Aufzeichnungen der Überwachungskameras im AT&T Stadium. Ziel dieser Maßnahme ist eine lückenlose Rekonstruktion der Ereignisse im Stadioninneren. Parallel dazu steht eine Obduktion an, die klären soll, welcher medizinische Faktor letztlich zum Tod von Mario Narro geführt hat. Ein direkter kausaler Zusammenhang zwischen dem Sturz und dem Versterben ist von den Behörden noch nicht abschließend bestätigt worden.

Position der Dallas Cowboys

Führungspersönlichkeiten der Dallas Cowboys äußerten sich öffentlich zu dem traurigen Vorfall. Jerry Jones, der Eigentümer und General Manager des Teams, berichtete am Freitag beim Radiosender "105.3 The Fan", dass er erst kurz zuvor von dem Tod des Fans erfahren habe. Diese späte Information unterstreicht die abrupte Natur der Nachricht für die Organisation des NFL-Klubs.