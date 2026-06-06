Tödlicher Wingsuit-Unfall in den Alpen: 47-Jähriger Sportler aus Deutschland verunglückt

Ein deutscher Wingsuit-Sportler ist in den Alpen in der Schweiz tödlich verunglückt. Der 47-Jährige stammte laut Polizei aus Kremmen in Brandenburg und startete am Freitag kurz nach 17 Uhr mit seinem Wingsuit vom 2082 Meter hohen Gigerwaldspitz.

Ein deutscher Wingsuit - Sport ler ist in den Alpen in der Schweiz tödlich verunglückt. Der 47-Jährige stammte laut Polizei aus Kremmen in Brandenburg und startete am Freitag kurz nach 17 Uhr mit seinem Wingsuit vom 2082 Meter hohen Gigerwaldspitz.

Der Flug mit einem Wingsuit gilt als gefährliche Extremsportart. Der 47-Jährige stürzte aus noch ungeklärten Gründen ab, wie die Polizei im Kanton St. Gallen erklärte. Die genauen Umstände des Absturzes werden durch die Alpine Einsatzgruppe der Kantonspolizei St. Gallen unter der Leitung der Bundesanwaltschaft untersucht. Es ist bereits der zweite tödliche Unfall in der Region mit einem Wingsuit innerhalb einer Woche.

Der 29-Jährige war erst am Donnerstag bei einem Flug ums Leben gekommen. Er war im Unterwallis von einem rund 1540 Meter hohen Berg gestartet und dabei abgestürzt. Der 47-Jährige war der erste, der am Freitag startete, direkt danach sein Begleiter. Wenige Augenblicke nach dem Start kam es zur Katastrophe.

Der 47-Jährige konnte nur noch fallen, bevor er auf dem Boden aufschlug. Die genauen Gründe für den Absturz sind noch nicht geklärt. Ein Polizeisprecher teilte mit, dass die genauen Umstände des Absturzes untersucht werden. Der 47-Jährige stammte aus Kremmen in Brandenburg und war ein erfahrener Wingsuit-Sportler.

Der Flug mit einem Wingsuit ist eine gefährliche Extremsportart, bei der die Sportler mit einem speziellen Anzug über den Berg springen. Der Anzug hat Stoffbahnen zwischen Rumpf, Armen und Beinen, die wie Tragflächen wirken. Der Flug mit einem Wingsuit ist sehr gefährlich und erfordert eine große Erfahrung und Fähigkeit. Der 47-Jährige war ein erfahrener Wingsuit-Sportler, aber der Absturz ist immer noch ein Rätsel.

Die Polizei wird weiterhin untersuchen, um die genauen Umstände des Absturzes zu klären





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wingsuit Extremsport Absturz Kanton St. Gallen Bundesanwaltschaft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tödlicher Angriff in München: 45-Jähriger stirbt nach Tat - zweiter Verdächtiger nach Monaten festgenommenAnfang des Jahres wurde ein Mann in der bayerischen Hauptstadt brutal angegriffen. Wenige Tage später starb er. Die Polizei hat nun einen zweiten Tatverdächtigen festgenommen.

Read more »

mehrere Schwerverletzte: Tödlicher Frontalzusammenstoß sorgte für GroßeinsatzIn einer Kurve geriet ein Auto auf die Gegenfahrbahn – mit tödlichen Folgen für eine Frau. Was die Polizei zum Unfall im Landkreis Dachau bekanntgab.

Read more »

Tödlicher Schuss auf Frau am Geburtstag des KindesEine dreifache Mutter wird in Schrozberg gezielt getötet – der Ehemann steht wegen Mordes aus Eifersucht vor Gericht.

Read more »

Deutscher mit Wingsuit verunglückt in der Schweiz tödlichBad Ragaz/Kremmen - Ein deutscher Wingsuit-Flieger ist in den Alpen in der Schweiz tödlich verunglückt. Der 47-Jährige stammte aus Kremmen in

Read more »