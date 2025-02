Tödliches Eisenbahnunglück bei Hamburg

Ein ICE ist bei Hamburg mit einem Lastwagen an einem Bahnübergang kollidiert. Ein Fahrgast starb an den Folgen der Verletzungen.

Am Stadtrand von Hamburg hat ein ICE mit hoher Geschwindigkeit einen Sattelzug an einem Bahnübergang gerammt. Ein Fahrgast erlitt so schwere Verletzungen, dass er wenig später starb. Die Feuerwehr hatte den Passagier zunächst am Unfallort wiederbelebt. Der 55-jährige Mann war auf dem Weg von Hamburg nach München. Nach Informationen der dpa waren vor allem in den vorderen Wagen Fensterscheiben zerbrochen.

Eine Augenzeugin berichtete der dpa von einer plötzlichen Vollbremsung des ICE, die unmittelbar dem harten Zusammenstoß folgte. Viele Fahrgäste hätten sich schnell um andere gekümmert, um sicherzustellen, dass es allen gut ging. Panik habe es nicht gegeben. Die Polizei ermittelt noch, wie es zu dem Zusammenstoß auf dem „halbbeschrankten Bahnübergang mit Lichtzeichenanlage“ im Stadtteil Rönneburg kommen konnte. Der Lastwagen hatte ersten Erkenntnissen zufolge wohl Bahnschienen geladen. Die Passagiere des ICE wurden zunächst einige Stunden in dem Unfallzug gehalten. Etwa zwei bis drei Stunden nach dem Unfall wurde der Fernzug evakuiert und die Fahrgäste konnten mit Bussen nach Harburg gebracht werden. Mittlerweile hätten alle 291 Insassen den Zug verlassen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Bahnstrecke zwischen Hamburg-Harburg und Buchholz in Niedersachsen wurde gesperrt. Die Auswirkungen für Reisende im Fernverkehr seien jedoch gering, sagte eine Bahnsprecherin. Die Züge werden umgeleitet. Es komme zu Verspätungen von etwa 15 Minuten. Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) dankte den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr aus Hamburg und dem Umland, „die diesen schwierigen Einsatz hochprofessionell bewältigen und eine schnelle Versorgung der Verletzten sicherstellen“. Seine Gedanken seien bei den Angehörigen des Toten und den weiteren Verletzten, denen er eine schnelle und vollständige Genesung wünschte





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Eisenbahnunfall Hamburg ICE Lastwagen Todesopfer Bahnübergang

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tödliches Zugunglück in Rönneburg bei HamburgEin ICE kollidierte am Bahnübergang in Rönneburg bei Hamburg mit einem Lastwagen, wodurch ein Fahrgast ums Leben kam und 25 weitere verletzt wurden. Die Bahnstrecke ist gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.

Weiterlesen »

Tomaten gegen Bluthochdruck: Ein Tag, ein Obst, ein SchutzEine spanische Studie zeigt, dass ein hoher Verzehr von Tomaten das Risiko für Bluthochdruck senken kann. Teilnehmer, die täglich mehr als 110g Tomaten aßen, hatten ein um 36% reduziertes Risiko für Hypertonie.

Weiterlesen »

Bad Bunnys „DTMF“ - Ein Stuhl, ein Album, ein virales MemeDer Januar ist bekannt für seine melancholische Stimmung. Social Media bietet keine Ablenkung, sondern eher politische Skandale und vermeintliche Lifestyle-Druck. In diesem Kontext bietet Bad Bunnys neues Album „DTMF“ eine willkommene Abwechslung. Mit Tracks über Trauer, Identität und Vergänglichkeit spricht der Künstler das kollektive Unwohlsein an. Das Cover mit den weißen Monobloc-Plastikstühlen hat sich zu einem viralen Meme entwickelt und symbolisiert die Verbindung zur Heimat und Nostalgie.

Weiterlesen »

Hamburg & Schleswig-Holstein: Hamburg kassiert 47 Millionen Euro durch Raser-BußgelderWer in Hamburg zu schnell unterwegs ist, wird schnell zur Kasse gebeten. In keiner anderen deutschen Stadt stehen so viele Blitzer. Auch 2024 reicht es wohl wieder für einen Spitzenplatz.

Weiterlesen »

Hamburg & Schleswig-Holstein: In Hamburg beginnt Abstimmung per BriefwahlAm 23. Februar ist Bundestagswahl. Eine Woche später wird in Hamburg die Bürgerschaft gewählt. 121 Mandate müssen neu vergeben werden. Die Abstimmung per Brief geht jetzt in die heiße Phase.

Weiterlesen »

Hamburg & Schleswig-Holstein: Weniger Asylbewerber kommen nach HamburgNach Hamburg sind im vergangenen Jahr weniger Flüchtlinge als im Vorjahr gekommen. Doch die Unterbringung der Menschen ist schwierig. Ohne Notunterkünfte würde der Platz nicht reichen.

Weiterlesen »