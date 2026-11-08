Tödliches Fallschirmsprung-Unglück in Kalifornien: Zwei Springerinnen sterben

Bei einem Trainingsflug in Kalifornien kollidierten zwei Fallschirmspringerinnen. Levi P. (29) und Georgia J. (56) starben an den Verletzungen. Details zum tödlichen Vorfall.

Am Freitagmittag ereignete sich ein schweres Unglück im Riverside County in Kalifornien, USA, bei dem zwei Fallschirmspringerinnen den Tod fanden. Levi P. und Georgia J. nahmen an einem organisierten Sprung des Unternehmens Skydive Elsinore teil, bei dem alles zunächst planmäßig verlief. Während der Annäherung an den Boden kollidierten die beiden Frauen jedoch in der Luft, wodurch ihre Fallschirme sich verhakten und ein ungebremster Sturz auf das Gelände folgende.

Tödliche Kollision über dem Feld

Beide Sportlerinnen erlitten beim Aufprall lebensgefährliche Verletzungen und wurden sofort in ein Krankenhaus transportiert. Die örtlichen Feuerwehrkräfte waren zahlreich am Unfallort im Einsatz, um die Retter zu unterstützen. Trotz sofortiger medizinischer Maßnahmen konnten die Ärzte die Leben der beiden Frauen nicht retten. Die Gerichtsmedizin bestätigte am Samstag offiziell den Tod von Levi P. und Georgia J.

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Biografien der verstorbenen Springerinnen

Levi P. war erst 29 Jahre alt und arbeitete als leitende Ausbilderin bei einem Anbieter für Indoor-Fallschirmsprünge. Die zweite Verstorbene, Georgia J., war 56 Jahre alt und stammte aus South Dakota. Sie hatte im Jahr 2015 mit dem Fallschirmspringen begonnen und verfügte nach eigenen Angaben über mehr als 1700 absolvierte Sprünge. In älteren Blogeinträgen erwähnte sie, dass sie den ersten Teil der Ausbildung dreimal nicht bestanden habe.

Georgia J. berichtete in ihren Beiträgen über ihre frühesten Erfahrungen mit dem Sport. Ihr damaliger Ausbilder hatte geurteilt, sie könne einfach nicht Fallschirmspringen. Die Unternehmerin äußerte die Sorge, sie sei eine Todeswunsch-Zeitbombe, doch sie verbesserte ihre Fähigkeiten im Laufe der Jahre signifikant.

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Medaillengewinn und sportliche Karriere

Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten entwickelte sich Georgia J. zu einer erfolgreichen Wettkämpferin. Laut der New York Post nahm sie später am Wettkampf-Fallschirmspringen teil. Im Jahr 2024 gewann sie mit ihrem Team eine Bronzemedaille in der Disziplin Mixed Formation Skydiving. Dieser Erfolg unterstreicht ihre langjährige Erfahrung und ihren Durchhaltewillen im Sport.

Untersuchung des Vorfalls durch Skydive Elsinore

Der Unfall geschah bei einem organisierten Fallschirmsprung des Anbieters Skydive Elsinore. Das Unternehmen gab in einer Stellungnahme an, dass der freie Fall und das Öffnen der Fallschirme normal verliefen. Die Kollision trat erst in einer Höhe von etwa 46 Metern über dem Boden auf. Durch den Zusammenstoß verhedderten sich die Schirme, was zum tödlichen Sturz führte.