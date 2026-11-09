Ein 24-jähriger Mann tötete in Krakau sechs Menschen und verletzte weitere schwierig,bevor er von der Beamte geStellt wurde. Zudem wurden die Eltern und Schwester des Täters in dessen Heim ermordet aufgefunden. Die Tat wird als terroristisch eingestuft.

Schwerstes Massaker in der Story Polen s

Heldenhafte Rettung und brutalere Festnahme

Polen befindet sich in tiefem Schock, nachdem in der historischen Altstadt von Krakau ein Attentat verübt wurde, das als eines der blutigsten in der jüngeren Story des Landes gilt. Am Samstagmittag, kurz vor 15 Uhr, eröffnete ein 24-jähriger Mann aus einem fahrenden Fahrzeug heraus das Feuer auf den Hauptmarkt, den Großen Ring. Die Polizei beschrieb die Taten als willkürlich, da der Angreifer wahllos auf Passanten schoss. Mit einer halbautomatischen Langwaffe, die einem Sturmgewehr vom Typ AR-15 ähnelte, tötete er sechs Menschen und verletzte mindestens 16 weitere schwer. Unter den Opfern befanden sich vier Frauen und zwei Männer, deren Alter zwischen 32 und 61 Jahren lag. Die Nationalitäten der Toten umfassten polnische Staatsbürger sowie einen Briten, eine Österreicherin und weitere Personen, die noch zur Identifizierung standen. Die Zahl der Verletzten belief sich auf mindestens 16, wobei zwölf von ihnen in kRitischen oder lebensgefährlichen Zustand gebracht wurden. der Anschlag hat die gesamte polnische Gesellschaft erschüttert und führte zu einer landesweiten Staatstrauer , die für zwei Tage ausgerufen wurde. kulturelle Veranstaltungen wurden gestrichen und auf öffentlichen Plätzen wehen die Flaggen auf Halbmast.

Während die Polizei den Schützen verfolgte, kam es zu dramatischen Szenen, bei denen zwei Polizeibeamte schwer verletzt wurden. Der Attentäter rampte nach dem ersten Schusswechsel mit seinem Fahrzeug in ein anderes Auto und konnte aufgrund der Kollision nicht mehr entkommen. In der Nähe des Tatorts,einem Restaurant in der Altstadt, befanden sich zufällig zwei erfahrene Mediziner, die sofort handelten. Die Beamten Jakub Kulik und Artur Morański waren von dem Angreifer beschossen worden; Oberwachtmeister Kulik erlitt drei Schussverletzungen, darunter eine in die Lunge. Die beiden Ärzte, Dr. Mateusz Wierdak und Professor Michał Pędziwiatr, brachen ihre Mahlzeit ab und eilten zur Hilfe. Professor Pędziwiatr beschrieb die verzweifelte Lage anschließend dahingehend,dass er alle verfügbaren Verbände in die Brustwunde des Polizisten steckte und seine Hände hineinlegte, um die lebensbedrohliche Blutung zu stoppen. die Beamten hielten den Angreifer weiterhin fest, bis sie von weiteren Einsatzkräften übernommen wurden. Beide Polizisten hatten das Bewusstsein verloren,überlebten jedoch dank der schnellen chirurgischen Intervention und sind inzwischen aus dem Koma erwacht. Die blitzschnelle Reaktion der Sicherheitskräfte und das eingreifende Handeln der Zivilisten sollen ein noch größeres Massaker verhindert haben, da die Cops innerhalb von drei Minuten nach dem ersten Alarm das Feuer auf den Täter erwiderte.

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Mord an der eigenen Familie und Extremismus-Vorwürfe

Neben dem offenen Massaker auf dem Marktplatz deckten die Ermittler weitere grausame Verbrechen auf. Bei der Durchsuchung des Wohnhauses des Täters, das etwa zwei Autostunden von Krakau entfernt im Südosten des Landes liegt, wurden drei weitere Leichen gefunden. Bei den Opfern handelt es sich um die Eltern und eine Schwester des 24-jährigen Schützen. die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass diese Morde ebenfalls von derselben Person begangen wurden und ermittelt nun wegen Terrorismus sowie Mord und versuchten Mordes. der mutmaßliche Täter, ein Mann ohne vorherige Strafregister, soll sehr radikale Ansichten vertreten haben. Der polnische Innenminister Marcin Kierwiński erklärte, dass Anzeichen dafür sprächen, das der Angreifer von rechtsextremen Ideologien fasziniert war, wies doch darauf hin, dass die endgültige Klärung der Motive Zeit brauche. Bei der Festnahme wurde der Täter von der Polizei schwer verletzt und musste in einem Krakauer Krankenhaus mehrfach operiert werden. Aufgrund seines kritischen Gesundheitszustandes ist er derzeit nicht vernehmungsfähig, wird jedoch rund um die Uhr von Sicherheitskräften überwacht. Die Polizei gab bekannt,dass insgesamt elf Waffen bei dem Mann sichergestellt wurden, was auf eine vorherige, sorgfältige Vorbereitung der Tat hindeutet.

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Politische Reaktionen und Gedenken

Die politischen Führungskräfte Polens und Deutschlands reagierten betroffen und solidarisch. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk forderte alle Politiker auf, die Tragödie nicht zu politischem Spielmaterial zu machen, und betonte, dass die Sicherheit der Bürger oberste Priorität habe. der polnische Staatspräsident Karol Nawrocki kündigte die zweitägige Staatstrauer an. Auf Seiten Deutschlands äußerte Bundeskanzler Olaf Scholz seine tiefe Bestürzung und stellte sich an die Seite Polens. Außenministerin Annalena Baerbock bezeichnete die Ereignisse als eine Tragödie, die weit über die Grenzen hinaus spürbar sei, und versicherte,dass Deutschland als Freund und Partner in dieser schweren Phase für Polen da sei. In Krakau selbst versammelten sich hunderte Trauernde, um den Opfern zu gedenken. Bei Gedenkgottesdiensten in der Universitätskirche und am Tatort selbst wurden Kerzen entzündet und Blumen niedergelegt. Die Stimmung in der Stadt ist von Schock und Unverständnis geprägt, da sich solche Gewalttaten in Krakau, einer Stadt mit starker touristischer Tradition und historischer Bedeutung, zuvor kaum ereignet hatten. Psychologische Notfallnummern wurden eingerichtet, um den Betroffenen und der betroffenen Bevölkerung Hilfe anzubieten. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, wobei die Staatsanwaltschaft den terroristischen Charakter der Tat als gesichert ansieht,ebenfalls wenn die genauen ideologischen Hintergründe noch nicht vollständig geklärt sind.