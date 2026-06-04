Tofu-Knappheit: Preise könnten steigen

Die Nachfrage nach Tofu ist explodiert, die Hersteller kommen nicht hinterher. Die Folge: Leere Regale im Supermarkt und steigende Preise.

Tofu -Fans aufgepasst: Die Regale im Supermarkt sind leer und die Preise könnten steigen. Der Grund: Die Nachfrage nach dem Sojaprodukt ist explodiert und die Hersteller kommen nicht hinterher.

Vegane und proteinreiche Ernährung ist mega angesagt und der Hype wird per Social Media massiv befeuert. Der Konzern hat sich der Tofu-Absatz in den vergangenen drei bis vier Jahren verdoppelt. Doch auch Kapazitätsengpässe bei einzelnen Herstellern tragen zur Knappheit bei. Eine rasche Entspannung ist nicht in Sicht und eine vollständige Normalisierung dürfte sich frühestens Ende 2026 einstellen.

Auch andere Händler berichten von einer gestiegenen Nachfrage. Im Einzelfall könne es vorkommen, dass bestimmte Artikel vorübergehend nicht verfügbar seien. Die Hersteller investieren in neue Anlagen, bauen die Produktion um und müssen Personal aufstocken. Doch kurzfristige Preissteigerungen sind nicht möglich, da die Hersteller Verträge mit den Marktketten haben.

Experten gehen jedoch davon aus, dass Preissteigerungen als Versuchsballon gestartet werden könnten. Zieht die Konkurrenz mit, droht sogar ein Preisschock. Einzelne Marken- oder Spezialprodukte könnten dann deutlich teurer werden, wenn die Engpässe länger anhalten. Händler werden versuchen, Preise stabil zu halten, indem sie Sortimente zusammenstreichen oder Aktionsware reduzieren





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