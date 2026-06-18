Togoisches Nationalspieler Nadjombe verlängert Vertrag beim FCM und kehrt nach erfolgreicher Leihe nach Magdeburg zurück

Der togoische Nationalspieler Pierre Nadjombe hat nach einer erfolgreichen Leihe zum Drittligisten Alemannia Aachen seinen Vertrag beim 1. FC Magdeburg (FCM) verlängert und kehrt in die 2. Bundesliga zurück. Nach einer Saison mit zwei Toren und sechs Vorlagen in Aachen entschied sich Nadjombe gegen Angebote von anderen Clubs, darunter Schalke 04, und will nun beim FCM durchstarten. Sportchef Peer Jaekel betont die positive Entwicklung des Flügelspielers während der Leihe und dessen Mehrwert für das Team.

Der 1. FC Magdeburg ( FCM ) hat die Zukunft des togoischen Nationalspieler s Pierre Nadjombe gesichert. Nach einer erfolgreichen Saison auf Leihbasis beim Drittligisten Alemannia Aachen hat der Flügelspieler einen neuen Zweitliga-Vertrag beim FCM unterzeichnet.

Der Vertrag läuft nach BILD-Informationen über zwei Jahre. Nadjombe, dessen auslaufender Vertrag zuvor nicht verlängert worden war, nutzte die Leihe in der abgelaufenen Spielzeit, um sich nachhaltig zu empfehlen. In 34 Ligaspielen für Aachen erzielte er zwei Tore und bereitete sechs Treffer vor. Seine Leistungen blieben nicht nur beim FCM, sondern auch bei anderen Clubs nicht unbemerkt.

So lagen dem Spieler nach Informationen des Medienhauses Angebote von Alemannia Aachen sowie von Schalke 04 vor. Nadjombe entschied sich jedoch für eine Rückkehr nach Magdeburg, wo er bereits in der Jugend aktiv war und später auch den Sprung in den Profikader schaffte. Der Nationalspieler aus Togo äußerte sich sehr positiv zu seiner Entwicklung während der Leihe: "Die Zeit in Aachen hat mir enorm dabei geholfen, mich sportlich und menschlich weiterzuentwickeln.

Umso mehr freue ich mich, wieder zum FCM zurückzukehren, wo ich auch auf viele bekannte Gesichter treffe.

" Sportchef Peer Jaekel zeigte sich äußerst zufrieden mit dem Verlauf der Leihe und der anschließenden Vertragsverlängerung. "Pierres Leihe zu Alemannia Aachen hat optimal funktioniert. Er konnte auf hohem Niveau wichtige Einsatzminuten sammeln und hat sich dabei beeindruckend entwickelt", so Jaekel.

"Wir freuen uns, dass er nun nach Magdeburg zurückkehrt, zudem seinen Vertrag beim FCM verlängert hat und künftig mit seiner Dynamik und Power auf den Außenpositionen unser Spiel bereichern wird. Den eingeschlagenen Weg werden wir nun gemeinsam fortsetzen.

" Mit der Verpflichtung Nadjombes verstärkt der FCM seine Flügelpositionen für die anstehenden Aufgaben in der 2. Bundesliga. Der 22-Jährige bringt nicht nur die Spielpraxis aus einer kompletten Drittliga-Saison mit, sondern auch die Erfahrung von 18 Länderspielen für die togoische Nationalmannschaft. Seine Jugend im Kölner Raum, wo er unter anderem in der Nachwuchsabteilung des 1.

FC Köln aktiv war, prägte seine technische und läuferische Ausbildung. In Magdeburg soll er nun den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen und mit seiner Schnelligkeit sowie seinem Drilling zum Tor die Offensivoptionen des Teams erweitern. Die Vertragsverlängerung signalisiert zudem das Vertrauen des Clubs in die langfristige Entwicklung des Spielers, der bereits in der Vergangenheit im FCM-Umfeld positiv aufgefallen war.

Für den FCM ist es ein Gewinn, einen entwicklungsfähigen und international erfahrenen Spieler halten und in die eigenen Reihen integrieren zu können, statt ihn nach der Leihe ziehen lassen zu müssen





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