Florian Silbereisen ist unfreiwillig zum Frühaufsteher geworden. Dabei war er immer eher eine Nachteule.

im SWR gab der Moderator jetzt einen ungewohnt privaten Einblick in seine Nächte. Aus dem Publikum kam die Frage, ob er eher ein Morgen- oder ein Nachtmensch sei.verriet daraufhin, dass sein Tag mittlerweile häufig schon um sechs oder halb sieben Uhr beginnt.

Den Grund dafür nannte er ganz offen: Der Sänger muss nachts auf die Toilette und findet danach oft nicht mehr richtig in den Schlaf. , erklärte er in der Sendung mit einem Augenzwinkern. Dabei erschien der Moderator eher relativ spät zur Sendung. Erst kurz nach 21 Uhr stieß er zur Runde inDer Moderator erklärte, dass er am Vormittag noch einen Termin in Österreich gehabt habe.

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Zudem sei es auf der Strecke zwischen Stuttgart und Pforzheim zu Verzögerungen gekommen. Bevor er vor die Kamera trat, sprang er außerdem noch schnell unter die Dusche. Alles andere habe er seinen Kolleginnen und Kollegen nicht zumuten wollen, witzelte er. Dadurch, dass aus dem langjährigen Nachtmenschen ganz unfreiwillig ein Frühaufsteher geworden ist, haben die Tage eine andere Dynamik.