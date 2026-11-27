In die Hocke, fertig, los: Ein Toilettenhocker soll dabei helfen, unsere natürliche Kloposition einzunehmen. In der Black Week sind viele Modelle reduziert.

Weniger pressen, kürzere Sitzungen: Spezielle Hocker sollen uns den Toilettengang erleichtern. Rund um den Black Friday sind viele Modelle reduziert. Was bringen die kleinen Klo-Helfer wirklich?

Runter mit der Hose, rauf mit den Füßen und schon soll es auf dem stillen Örtchen deutlich entspannter zugehen. Glaubt man den Herstellern von Toilettenhockern, können die WC-Gadgets bei Verstopfung, Blähungen und Problemen mit Hämorrhoiden Linderung verschaffen. Warum das Hocken Vorteile hat, erklärt die Ärztin Giulia Enders in ihrem Bestseller "Darm mit Charme". Durch die erhöhten Füße rücken die Knie oberhalb der Hüfte.

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Das bringt uns näher an die Hockhaltung, die schon unsere Vorfahren seit Urzeiten nutzten. Die Luke wird dadurch vollständig geöffnet, was uns das Gefühl vermittelt, hinterher auch wirklich fertig zu sein. Enders vergleicht den Vorgang anschaulich am Beispiel eines Gartenschlauchs: Beim Sitzen zieht ein Beckenbodenmuskel den Enddarm in eine Art Knick, in der Hocke lockert sich der Muskel und der Weg nach draußen wird geradliniger.