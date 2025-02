Toilettenpapier auf der Klobrille: Diese Hygienestrategie ist gefährlich

Toilettenpapier auf der Klobrille kann unhygienischer sein, als man denkt. Experten warnen vor der Ansammlung von Bakterien auf dem Papier und empfehlen hygienischere Alternativen.

Öffentliche Toiletten gelten oft als unhygienisch, weshalb viele versuchen, sich mit bestimmten Maßnahmen vor Keime n zu schützen. Doch nicht alle Strategien sind wirklich sinnvoll – manche können sogar das Gegenteil bewirken. Kommt darüber ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Viele Menschen legen Toilettenpapier auf den WC-Sitz, um direkten Kontakt zu vermeiden. Doch Experten warnen: Diese Methode kann unhygienischer sein, als man denkt.

Toilettenpapier ist eine perfekte Oberfläche für Keime, da es Feuchtigkeit speichert. Beim Spülen gelangen winzige Tröpfchen – sogenannte Aerosole – in die Luft und können sich auf dem Papier absetzen. Studien zeigen, dass sich diese Partikel bis zu einem Meter um die Toilette herum verteilen. In öffentlichen Sanitäranlagen, wo oft kein Toilettendeckel vorhanden ist, begünstigt dies die Ansammlung von Bakterien auf dem Klopapier. Zudem könnte das Papier bereits kontaminiert sein, bevor es überhaupt auf die Klobrille gelegt wird. Statt Toilettenpapier gibt es hygienischere Optionen, um sich vor Keimen zu schützen. Spezielle Einweg-Toilettenauflagen oder bieten eine zuverlässige Möglichkeit, die WC-Brille vor der Nutzung zu reinigen. Grundsätzlich helfen einige einfache Maßnahmen, das Risiko einer Keimübertragung zu minimieren. Neben gründlichem Händewaschen nach dem Toilettengang sollten Sie darauf achten, den Wasserhahn mit einem Einwegtuch zu schließen. Auch das Berühren der Türklinke kann vermieden werden – entweder mit einem Tuch oder dem Ellenbogen. Mit diesen Vorsichtsmaßnahmen lässt sich die Nutzung öffentlicher Toiletten deutlich hygienischer gestalten.





