Tokio Hotel Moderieren "Wetten, dass..?" Ab 5. Dezember 2026

Tom und Bill Kaulitz übernehmen ab dem 5. Dezember 2026 die Moderation von "Wetten, dass..?" vom ZDF. Die Brüder versprechen Mischung aus Tradition und neuer Energie für die Kultsendung.

Die Musikstars Tom und Bill Kaulitz der Band Tokio Hotel geben ihr Debüt als Fernsehshowmaster und übernehmen ab dem 5. Dezember 2026 die Moderation der legendären Quiz- und Unterhaltungssendung "Wetten, dass..?". Die beiden Brüder sind sich der enormen Verantwortung und der hohen Erwartungen, die mit dem Nachfolger der deutschen Kultsendung verbunden sind, absolut bewusst. Das ZDF hat das vertraute Duo mit der Aufgabe betraut, eine der erfolgreichsten Formate des deutschen Fernsehens neu zu interpretieren.

Nachfolge von Frank Elstner und Gottschalk

Die Aufgabe, das Erbe der ursprünglichen Schöpfer Frank Elstner und des langjährigen Nachfolgers Thomas Gottschalk anzutreten, wird von den Kaulitz-Brüdern als große Herausforderung anerkannt. "Wetten, dass..?" gilt als festes deutsches Kulturgut, dessen Traditionen tief im kollektiven Fernsehen verankert sind. Tom und Bill Kaulitz bedanken sich explizit für das große Vertrauen, das ihnen das ZDF entgegenbringt, und wissen genau, welch schwieriges Erbe sie antreten. Trotz ihres fehlenden Vorlaufes als Showmaster sind sie sich der hohen Hürden im Vergleich zu ihren Vorgängern bewusst.

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Mix aus Tradition und neuer Anarchie

Was die Zuschauer am 5. Dezember 2026 erwartet, umschreiben die neuen Moderatoren als eine hybride Mischung aus bewährten Elementen und frischem Wind. Tom und Bill Kaulitz versprechen fantastische Wetten und toll gesammelte Gäste, die den Kern der Show bilden. Parallel dazu kündigen sie ein gewisses Maß an Anarchie ein, das die starren Strukturen der Vergangenheit lockern soll. Diese Kombination aus Altbewährtem und neuer Dynamik soll die Identität der Sendung bewahren, während sie gleichzeitig für moderne Überraschungsmomente sorgt.

Wilde Show ohne Garantien

Bill Kaulitz beschreibt die kommende Ausgabe mit einer sehr realistischen Erwartungshaltung für die Fans. Er warnt direkt vor der Vorstellung einer perfekten Produktion und gibt zu, dass die Moderation auf jeden Fall wild werden wird. Fehlerfreiheit sei kein Ziel, sondern das Gegenteil werde passieren. Trotz dieser offenen Art hat das Duo bereits jetzt eine immense Unterstützung von seinen Fans erhalten, die sich über die Neuauflage freuen.

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Erfahrungen mit Überraschungen und Lou Bega

Die beiden Musiker haben bereits Erfahrung im Umgang mit unvorhergesehenen Situationen bei großen Auftritten gesammelt. In der Vergangenheit sorgte der Künstler Lou Bega für einen historischen Moment, als er mit seinem Hit "Mambo No. 5" die einzige Zugabe in der Geschichte der Show bot. Solche Momente zeigen, wie überraschend und dynamisch die Formate sind, bei denen die Kaulitz-Brüder nun die Leitung übernehmen werden. Sie sind bereit, solche spontanen Elemente in ihre eigene Moderation zu integrieren.

Blick in die Zukunft der Kultsendung

Die Übernahme durch Tom und Bill Kaulitz markiert einen signifikanten Wandel für das ZDF und die TV-Landschaft. Ab dem genannten Datum im Dezember 2026 beginnt eine neue Ära für "Wetten, dass..?". Die Kritiker und Skeptiker, die die Eignung der Musiker als Moderatoren hinterfragen, werden ihre Antwort in der Live-Übermittlung erhalten. Die Brüder haben ihre Philosophie festgelegt und laden das Publikum ein, die Kombination aus Musikstar-Persönlichkeit und klassischer Quiz-Show zu erleben.