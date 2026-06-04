Tolkien und seine Ablehnung von Dune

Der Herr der Ringe und Dune sind zwei der komplexesten Genre-Welten aller Zeiten. Doch J.R.R. Tolkien, der Schöpfer von Mittelerde, hatte eine klare Abneigung gegen Dune, den Science-Fiction-Roman von Frank Herbert. In einem Brief aus dem Jahr 1966 äußerte Tolkien seine Ablehnung gegenüber Dune und gab an, das Buch lieber weitergeben oder zurückschicken zu wollen. Die thematischen Gegensätze der beiden Werke könnten eine mögliche Erklärung für Tolkiens Abneigung sein.

Der Herr der Ringe und Dune gelten als zwei der komplexesten Genre-Welten aller Zeiten. Doch ein Schöpfer war vom anderen Franchise alles andere als begeistert.

J.R. R. Tolkien, der Schöpfer von Mittelerde, dem detailliertesten Fantasy-Universum der Literaturgeschichte, hatte eine klare Abneigung gegen Dune, den Science-Fiction-Roman von Frank Herbert. Tolkien legte 1937 den Grundstein für Mittelerde und entwarf eine Welt mit eigenen Sprachen, einer ausgearbeiteten Historie, Liedern, Mythen und Kulturen. Diese Detailverliebtheit prägt das Franchise bis heute - in Büchern, Filmen und Serien.

Herbert hingegen entwarf eine ferne Zukunft, in der politische Machtkämpfe, Religion und der Kampf um eine lebenswichtige Ressource namens Spice das Schicksal ganzer Galaxien bestimmen. Auch Herbert stattete sein Universum mit einem dichten Geflecht aus Begriffen, Fraktionen und Ideologien aus und schrieb insgesamt sechs Romane, die zum Kern des Dune-Kanons gehören. Über Jahre hinweg wurden beide Werke immer wieder miteinander verglichen. Dune galt vielen als Science-Fiction-Gegenstück zu Der Herr der Ringe.

Eine Parallele, die Tolkien selbst jedoch offenbar entschieden ablehnte. In einem Brief an seinen Freund und Leser John Bush im Jahr 1966 schrieb Tolkien: Ich mag Dune mit einiger Intensität nicht, und in einem solchen Fall ist es für einen anderen Autor am besten und fairsten, zu schweigen und einen Kommentar zu verweigern. Warum genau Tolkien eine derart starke Abneigung empfand, erklärte er nicht.

Er deutete lediglich an, dass er das Buch lieber weitergeben oder zurückschicken wolle, da er bereits ein Exemplar besaß. Eine mögliche Erklärung lässt sich aus den thematischen Gegensätzen der beiden Werke ableiten. Während Der Herr der Ringe den Glauben und moralische Standhaftigkeit als Kraft gegen das Böse darstellt, geht Dune deutlich zynischer mit Religion um. Frank Herbert schildert Glaubenssysteme als politische Werkzeuge, die manipuliert und für Machtinteressen missbraucht werden können.

Tolkien war überzeugter Katholik und schrieb oft über Hoffnung, Opferbereitschaft und das Weitertragen von Werten über Generationen hinweg. Herberts Welt hingegen ist geprägt von Intrigen, Gewalt und einem tiefen Misstrauen gegenüber messianischen Figuren. In späteren Dune-Romanen spielen sogar Themen wie Dschihad und Völkermord eine zentrale Rolle. Ein klarer Kontrast zu Tolkiens eher melancholischem, aber grundsätzlich hoffnungsvollem Weltbild.

Wie bei Star Trek gegen Star Wars wird es auch hier keinen eindeutigen Sieger geben. Der Herr der Ringe punktet mit Mythologie, Sprache und einer fast nostalgischen Vorstellung von Gut und Böse. Dune kontert mit politischer Härte, moralischer Ambivalenz und einer Zukunft ohne einfache Antworten. Die Popularität beider Universen hat die Ablehnung von Tolkien gegenüber Dune jedenfalls nicht geschadet.

Im Gegenteil: Der alte Konflikt liefert bis heute Stoff für Diskussionen - im Kino genauso wie unter Leserinnen und Zuschauern





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