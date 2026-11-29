Ob Schneekugel, Krippe oder Tannenbaum: Selbst gemachte Deko und DIY-Weihnachtsgeschenke sind günstig und lassen sich einfach aus Naturmaterialien und Haushaltsgegenständen basteln. Ideen und Tipps.

Das eigene Zuhause ist voller Alltagsgegenstände, die sich mit etwas Fantasie und Geduld in schöne Deko oder kleine Geschenke verwandeln lassen. Dazu gehören Papier, Pappe, Stoffreste und Holz ebenso wie Marmeladengläser, Konservendosen oder Verpackungsmaterial.

Schleifen und Bänder eignen sich gut, um die Bastelarbeiten oder Geschenkverpackungen zu dekorieren. Schnell gemacht und auch für Einsteiger und Kinder geeignet sind etwa bemalte Anhänger aus Pappe. Dafür auf Pappkarton Plätzchenmotive aufzeichnen, ausschneiden und bunt bemalen. Anschließend oben eine Schlaufe aus Paket- oder Geschenkband befestigen.

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Die Anhänger sehen auch als weihnachtliche Girlande an einer Schnur aufgefädelt sehr schön aus. Ein altes Stück Holz, ein paar Zapfen und eine Kerze - fertig ist eine schlichte Dekoration. Eine hübsche weihnachtliche Deko lässt sich wirkungsvoll auf einer Baumscheibe, einem Brett, Tablett oder Teller sowie in einem Glas oder einer Dose arrangieren. Das Ganze mit einer Kerze oder Lichterkette ergänzen und mit Fundstücken wie Zweigen sowie Tannen- und Fichtengrün schmücken.