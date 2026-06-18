Tom Bartels: 30 Jahre als TV-Kommentator im Sport

Tom Bartels, geboren 1965 in Celle, ist ein renommierter TV-Kommentator mit einer über 30-jährigen Karriere. Bevor er an der Deutschen Sporthochschule Publizistik studierte, absolvierte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Seine Karriere begann er als Mitarbeiter in der Sportredaktion des WDR. Später wechselte er zu RTL und Premiere in Köln und München, wo er über Formel-1-Rennen, Boxkämpfe, Tennisturniere, Fußballspiele und Beachvolleyball-Events berichtete. Seit 2006 ist Bartels beim SWR und kommentiert in der ARD große Sportereignisse wie internationale Fußballturniere und Olympische Spiele.

Tom Bartels , geboren 1965 in Celle, ist ein renommierter TV-Kommentator mit einer über 30-jährigen Karriere . Bevor er an der Deutschen Sport hochschule Publizistik studierte, absolvierte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann.

Seine Karriere begann er als Mitarbeiter in der Sportredaktion des WDR. Später wechselte er zu RTL und Premiere in Köln und München, wo er über Formel-1-Rennen, Boxkämpfe, Tennisturniere, Fußballspiele und Beachvolleyball-Events berichtete. Seit 2006 ist Bartels beim SWR und kommentiert in der ARD große Sportereignisse wie internationale Fußballturniere und Olympische Spiele. Wer die Finalspiele der EURO 2008 und der WM 2014 verfolgt hat, kennt sicher seine Stimme.

Neben seiner Arbeit als Kommentator ist Bartels auch im Privatleben sportlich aktiv. Er geht ins Fitnessstudio, joggen, fährt Fahrrad und spielt Golf. Im Winter fährt er gerne Ski und probiert gerne verschiedene Sportarten aus





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