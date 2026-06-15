Tom Bartels: Die Stimme des deutschen Sportjournalismus

Die Karriere des bekannten Sportkommentators Tom Bartels, seine legendären Szenen wie die vom WM-Finale 2014 und seine vielseitige sportliche Leidenschaft werden im Detail beleuchtet.

Tom Bartels , geboren 1965 in Celle, ist eine der bekanntesten Stimmen im deutschen Sportjournalismus . Seine markante Kommentierung des WM-Finales 2014, als Mario Götze den Siegtreffer erzielte, ist vielen Deutschen noch heute präsent.

"Schürrle ... Der kommt an. Mach ihn! Mach ihn!

Er macht ihn! Mario Götze!

" - dieser Ausruf, live aus Rio de Janeiro gesprochen, ging in die Geschichte ein. Bartels' Karriere begann nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann mit einem Studium der Publizistik an der Deutschen Sporthochschule Köln. Über Stationen beim WDR und in der Privatwirtschaft, bei RTL und Premiere, wo er eine Vielzahl von Sportarten von Formel 1 bis Beachvolleyball kommentierte, kam er 2006 zum SWR und damit zur ARD.

Seitdem ist er die unverwechselbare Stimme bei großen Fußballturnieren, den Olympischen Spielen und der Bundesliga. Seine Leidenschaft für Sport beschränkt sich nicht auf den Beruf; privat hält er sich durch Fitnessstudio, Jogging, Radfahren, Golf und Skifahren fit. Diese aktive Lebensweise und sein umfassendes Fachwissen prägen auch seine lebendige und emotionale Kommentierung, sei es bei der Sportschau oder bei internationalen Spitzenereignissen. Mit Blick auf anstehende Termine wie das Auftaktspiel kann man daher stets auf seine mitreißende Art und fundierte Expertise vertrauen





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