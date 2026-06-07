Tom Bischof verbringt Sommer auf Ibiza und Kreta

Der 20-jährige Fußballer Bayern-Star Tom Bischof verbringt seinen Sommer auf der Party-Insel Ibiza und der griechischen Insel Kreta mit seiner Freundin Josefine Scholl.

Bayern -Star Tom Bischof verbringt seinen Sommer auf Ibiza und Kreta mit seiner Freundin Josefine Scholl . Der 20-jährige Fußball er hatte sich große Hoffnungen gemacht, bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko mitzuspielen, wurde jedoch nicht von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert.

Stattdessen gönnt er sich mit seiner Freundin ein traumhaftes Alternativprogramm. Sie verbrachten zunächst Urlaub auf der griechischen Insel Kreta, wo auch Josefines Mama und ihre ältere Schwester waren. Mittlerweile ist Tom Bischof ohne Josefine auf der Party-Insel Ibiza mit ein paar Kumpels. Er veröffentlichte ein gemeinsames Foto mit seinen Freunden auf einem Boot vor der Balearen-Insel Formentera.

Seine Freundin Josefine genießt derweil in München noch die letzten Tage ihrer Pfingstferien. Am Montag muss sie wieder zur Schule. Die Influencerin teilt nahezu täglich Einblicke in ihr Privatleben mit ihren über 435.000 Followern auf ihrem TikTok-Profil. Bayern-Star Tom Bischof und seine Freundin Josefine Scholl freuten sich über den Meistertitel des Rekordmeisters.

Seit Bekanntwerden ihrer Beziehung im August 2025 ist das Interesse an den Posts der jüngsten Scholl-Tochter weiter gestiegen. Der etatmäßige Mittelfeldspieler hat sich in seiner ersten Saison beim deutschen Rekordmeister in den Fokus von Fußball-Deutschland gespielt. Er absolvierte 38 Pflichtspiele für die Mannschaft von Vincent Kompany und steuerte drei Vorlagen bei





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