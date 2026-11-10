Tom Brady beendet Engagement bei Birmingham City

NFL-Legende Tom Brady verlässt Birmingham City nach drei Jahren. Der einstige Eigentümer und Berater beendet seine Rolle, während der Verein nun in der Championship führt.

Nach dreijähriger Mitgliedschaft gibt Tom Brady sein Engagement beim englischen Zweitligisten Birmingham City auf. Die offizielle Bekanntgabe erfolgte am Montagabend durch den Traditionsklub aus England. Der siebenmalige Super-Bowl-Sieger steigt aus dem Verein aus, der zuvor große Hoffnungen in seine Beteiligung gesetzt hatte.

Strategische Partnerschaft und Rollenwechsel

Tom Brady trat im August 2023 über eine Partnerschaft mit der US-Investmentgesellschaft Knighthead Capital Management bei Birmingham ein. Dabei sicherte sich der ehemalige Quarterback rund 3,3 Prozent der Vereinsanteile. Neben seiner finanziellen Beteiligung agierte Brady als Vorsitzender eines neuen Beratungsgremiums und übte damit direkten Einfluss auf strategische Entscheidungen des Klubs aus. Birmingham City bedankte sich in einer offiziellen Mitteilung für das unerschütterliche Engagement und die langjährige Unterstützung durch den US-Amerikaner. Die genauen Gründe für den Ausstieg wurden seitens des Vereins nicht offenbart.

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Konflikt mit Medienpflichten bei Fox Sports

Recherchen der britischen Zeitung The Telegraph deuten darauf hin, dass die double role zwischen Fußballbeteiligung und Fernsehtätigkeit zur Überlastung führte. Brady ist neben seiner Fußballtätigkeit als NFL-Experte für den US-Sender Fox Sports tätig. Die Vereinbarung dieser Aufgaben mit den Verpflichtungen beim englischen Verein stellte ihn in der jüngeren Vergangenheit vor zunehmend schwierige Herausforderungen. Dieser Zielkonflikt scheint der Hauptgrund für die Trennung von Birmingham City zu sein.

Sportliche Achterbahnfahrt seit 2023

Bradys Zeit bei Birmingham war von erheblichen sportlichen Schwankungen geprägt. In der ersten Saison seines Engagements stieg der Klub im Jahr 2024 in die dritte englische Liga ab. Ein Aufsehen erregender Versuch der Wende war die Verpflichtung von England-Legende Wayne Rooney im Alter von 41 Jahren als Trainer. Rooney musste das Amt nach nur 83 Tagen wieder niederlegen, doch der direkte Wiederaufstieg in die Championship gelang der Mannschaft dennoch. In der vergangenen Saison beendete Birmingham die Tabelle auf dem zehnten Platz.

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Aktueller Tabellenführer in der Championship

Mittlerweile zeigt sich der Verein in einer deutlich besseren sportlichen Verfassung. Nach einem 2:1-Sieg gegen Swansea City am Samstag führt Birmingham City die zweite englische Liga an. Mit 29 Punkten aus 15 Spielen hat sich der Klub an der Tabellenspitze etabliert. Das aktuelle Aufgebot des Tabellenführers umfasst international bekannte Namen wie Ex-Werder-Stürmer Marvin Ducksch und den ehemaligen Hannoveraner Phil Neumann.

Ziel der Rückkehr in die Premier League

Die sportliche Stabilisierung hat den Traum von der Rückkehr in die Premier League neu belebt. Birmingham City war zuletzt in der Saison 2010/2011 in der höchsten englischen Spielklasse aktiv. Die aktuelle Tabelleführung unterstreicht das ambitionierte Ziel des Vereins, trotz des Ausstiegs von Tom Brady weiterhin auf hohem Niveau um Aufstiegsplätze mitzuspielen.