Tom Brady beendet Engagement bei Birmingham City überraschend

Tom Brady verlässt den englischen Zweitligisten Birmingham City nach drei Jahren. Der Klub nennt keine Gründe, die Blues führen die Championship an.

Tom Brady beendet sein Engagement beim englischen Zweitligisten Birmingham City. Der Klub gab den Abschied des 49-jährigen früheren NFL-Quarterbacks am Montagabend offiziell bekannt. Nach drei Jahren verlässt der siebenmalige Super-Bowl-Sieger den Traditionsklub überraschend.

In einer offiziellen Mitteilung bedankte sich Birmingham City bei Brady für seinen Einsatz und seine unerschütterliche Unterstützung in den vergangenen drei Jahren. Warum Brady den Verein verlässt, teilten die Blues nicht mit.

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Tom Brady stieg im August 2023 bei Birmingham City ein

Tom Brady ist im August 2023 bei Birmingham City eingestiegen und hat damit eine Beteiligung am Traditionsklub erworben. Der Einstieg erfolgte über eine Partnerschaft mit der US-Investmentgesellschaft Knighthead Capital Management.

Brady sicherte sich rund 3,3 Prozent der Vereinsanteile. Damit war er nicht nur Geldgeber, sondern auch in die Eigentümerstruktur des Klubs eingebunden.

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Als Vorsitzender eines neu geschaffenen Beratungsgremiums nahm Brady zudem Einfluss auf strategische Entscheidungen. Diese Rolle unterschied ihn von einem reinen Investor und machte ihn zu einem aktiven Gesprächspartner in der Vereinsführung.

Gründe für den Abgang und die Belastung durch Fox Sports

Birmingham City hat keine Gründe für den Abgang von Tom Brady genannt. Die Entscheidung wurde ohne nähere Erläuterung kommuniziert.

Laut der britischen Zeitung The Telegraph soll es Brady zuletzt schwergefallen sein, seine Aufgaben beim Verein mit seinen Verpflichtungen als NFL-Experte beim US-Sender Fox Sports zu vereinbaren. Diese Darstellung stammt aus der Berichterstattung des Telegraph und wurde vom Klub nicht öffentlich bestätigt.

Der Konflikt zwischen den beiden Aufgaben gilt damit als mögliche Erklärung, ist aber nicht offiziell belegt. Beide Seiten haben sich zu den genauen Hintergründen bislang nicht im Detail geäußert.

Birmingham City führt die Championship mit 29 Punkten an

Birmingham City führt die zweite englische Liga mit 29 Punkten aus 15 Spielen an. Der Tabellenstand macht den Klub zum Favoriten im Rennen um den Aufstieg.

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Sportlich erlebte Brady bei Birmingham eine deutliche Achterbahnfahrt. In seiner ersten Saison stieg der Klub 2024 in die dritte Liga ab, bevor die Blues den direkten Wiederaufstieg in die Championship schafften.

Die Verpflichtung von Wayne Rooney (41) als Trainer hatte in jener Saison für Aufsehen gesorgt. Der ehemalige Manchester-United-Star musste nach nur 83 Tagen wieder gehen. In der vergangenen Saison belegte Birmingham den zehnten Tabellenplatz.

Nach dem 2:1-Sieg gegen Swansea City am Samstag ist die Tabellenführung der Blues nun gefestigt. Zum Kader gehören auch Marvin Ducksch (32) und Phil Neumann, der frühere Hannoveraner.

Für den Klub lebt damit der Traum von der Rückkehr in die Premier League. Birmingham City spielte dort zuletzt in der Saison 2010/2011, weshalb der Aufstieg für den Verein eine besondere Bedeutung hat.