Rente oder Rückkehr? Tom Brady dachte an ein Comeback. Seine Anfrage bei der NFL stieß jedoch auf wenig Gegenliebe.

hat mit dem Football offenbar noch immer nicht ganz abgeschlossen. Obwohl der frühere Quarterback seine Karriere schon vor Jahren beendet hat, dachte er im März dieses Jahres tatsächlich über ein weiteres Comeback nach.

Dafür fragte er sogar bei der NFL nach, ob er als Minderheitseigentümer der Las Vegas Raiders überhaupt noch einmal selbst auf dem Platz stehen dürfte. Begeisterung löste dieser ungewöhnliche Vorstoß dort jedoch nicht aus. GegenüberGleichzeitig versicherte der ehemalige Quarterback: "Ich bin sehr glücklich im Ruhestand.

Advertisement

" Ganz frei von Unsicherheit wirkt sein neuer Lebensabschnitt dennoch nicht. Auch seine Arbeit am Kommentatorenpult betrachtet der Rekordchampion überaus kritisch. Start als TV-Kommentator verlief schließlich längst nicht so souverän wie viele seiner Auftritte auf dem Spielfeld. Die Reaktionen auf seine ersten Einsätze fielen lautunterschiedlich aus und reichten von neutral bis hin zu wütend.